Chi ha un volo aereo e ha perso la carta di identità, all’aeroporto di Roma Fiumicino può ottenere subito il documento per partire. Riapre lo sportello carta di identità al volo all’aeroporto di Roma Fiumicino.

A partire da lunedì 28 aprile 2025, i passeggeri con volo in partenza che hanno perso la carta di identità, al Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, possono usufruire del servizio per il rilascio urgente del documento carta di identità.

Lo sportello carta di identità al volo era chiuso dal 14 aprile per cause non dipendenti dal Comune di Fiumicino.

Il servizio carta di identità al volo a Roma Fiumicino è pensato per chi sta per prendere un volo e ha smarrito, dimenticato o ha con sé una carta di identità scaduta o deteriorata.

Non è necessario essere residenti: l’unico requisito per ottenere la carta di identità al volo è essere in possesso di una carta d’imbarco valida.

Carta di identità al volo all’aeroporto di Roma Fiumicino

Il servizio carta di identità al volo all’aeroporto di Roma Fiumicino è disponibile solo per chi ha un volo in partenza da Fiumicino entro i tre giorni successivi alla richiesta del documento.

I viaggiatori con volo in partenza il giorno stesso della richiesta hanno la precedenza assoluta sul resto dell’utenza.

Dove si trova e orari dello sportello carta di identità al volo

Il servizio carta di identità al volo all’aeroporto di Roma Fiumicino è al secondo piano (Mezzanino), Terminal 3 – Partenze, area biglietterie.

Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 15:30 Sabato e domenica chiuso

Documenti necessari

Per avere la carta di identità al volo all’aeroporto di Roma Fiumicino, è necessario presentare: 3 fototessere recenti, dichiarazione sostitutiva (art. 3, L. 1185/1967) che attesti di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio e uno di questi documenti: carta d’identità scaduta o deteriorata, denuncia di smarrimento e un altro documento valido oppure due testimoni con documento d’identità valido (in assenza di qualsiasi documento)

Nel caso di minori, è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori o del tutore legale. Se uno dei due genitori è assente, è necessaria la delega firmata con assenso all’espatrio e la copia del documento di identità del genitore assente.

Il servizio delle carte di identità al volo è una risorsa preziosa per i passeggeri in difficoltà a ridosso della partenza. Semplice, rapido e accessibile anche a chi non risiede a Fiumicino, rappresenta un punto di riferimento importante per chi ha perso o dimenticato il proprio documento di riconoscimento prima del volo.

