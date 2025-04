AEREO

Cancellati oltre 1800 voli, la compagnia aerea Pegasus Airlines ha dovuto annullare numerosi biglietti aerei venduti.

La motivazione? I voli venduti da Pegasus non erano autorizzati: la compagnia ha superato il numero massimo di frequenze dei voli settimanali consentite dall’accordo bilaterale tra Roma e Ankara.

Voli Italia Turchia cancellati, il caso Pegasus

Nelle ultime settimane, numerosi passeggeri che avevano acquistato un volo Pegasus tra Bergamo e Istanbul si sono visti cancellare il proprio volo all’ultimo momento. Cancellati i voli PC1211 e PC1212 dell’1 e il 2 aprile 2025, ma anche in date successive come 8, 9, 15 e 16 aprile. Secondo i dati raccolti, sono circa 1800 i biglietti e voli cancellati.

Pegasus ha venduto biglietti per voli eccedenti il numero massimo consentito di voli settimanali, previsto da un accordo tra Italia e Turchia.

Quando Pegasus ha richiesto una deroga all’ENAC, per i voli aggiuntivi, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha respinto la domanda, quindi cancellati tutti i voli già venduti.

Pegasus voli cancellati tra Italia e Turchia

La compagnia aerea Pegasus attendeva l’autorizzazione per i voli aggiuntivi che però non è arrivata. L’ENAC ha risposto negativamente alla richiesta di voli aggiunrivi, ribadendo che le frequenze aeree sono regolate da un patto bilaterale firmato con la Turchia e aggiornato nel 2014. L’accordo stabilisce un limite massimo di 196 voli settimanali tra i due Paesi.

In passato, alcune deroghe erano state concesse, ma per la stagione corrente, nonostante Pegasus avesse presentato richiesta per i voli con 45 giorni di anticipo, non è arrivato alcun via libera.

L’impatto sui passeggeri

Molti dei voli cancellati erano quasi pieni, con tassi di riempimento fino al 97%, come quello del 2 aprile da Istanbul a Bergamo. Disagio amplificato dal fatto che le cancellazioni dei voli sono avvenute a ridosso delle festività pasquali, rendendo difficoltosa la riprogrammazione del viaggio.

Pegasus ha dichiarato di aver riprotetto i passeggeri su altri voli o su tratte alternative, ma in molti casi la frustrazione è stata inevitabile.

