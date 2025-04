AEREO

In vista dei funerali di Papa Francesco, i voli per Roma stanno registrando aumenti di prezzo considerevoli. Questo rende complicato per molti fedeli l’organizzazione del viaggio verso Roma.

A denunciarlo è il Codacons, che segnala una vera e propria impennata delle tariffe dei biglietti dei voli aerei nei giorni immediatamente successivi al ponte del 25 Aprile per i funerali di Papa Francesco.

Andare a Roma per i funerali di Papa Francesco, con partenza venerdì 25 aprile e ritorno domenica 27 può costare fino a 496 euro per un volo andata e ritorno da Olbia. Da Torino si arriva a 460 euro, mentre da Cagliari e Genova si superano i 300 euro. Anche da Milano (288 euro), Firenze (269 euro), Reggio Calabria (220 euro) e Catania (218 euro), i prezzi risultano molto superiori alla media stagionale.

In tutti gli esempi citati si parla di voli per Roma in occasione dei funerali di Papa Francesco. Evento che sta attirando migliaia di fedeli da tutta Italia.

Funerali Papa Francesco: rincari su voli e soggiorni a Roma

Il Codacons evidenzia come la coincidenza tra i funerali di Papa Francesco, il lungo weekend festivo e l’inizio del Giubileo 2025 stia creando una tempesta perfetta per i rincari.

I fedeli che desiderano partecipare al funerale rischiano così di affrontare spese ingenti. Non solo per i voli per Roma, ma anche per l’alloggio e la ristorazione, già sotto pressione per l’elevato afflusso turistico.

Costo voli per Roma troppo alti: denunciato il caro biglietti

“Ai costi elevati dei voli per Roma – dichiara il presidente Carlo Rienzi – si aggiungono quelli delle strutture ricettive, spesso al completo o con tariffe triplicate rispetto alla norma. Anche consumazioni in bar e ristoranti contribuiscono ad alzare il conto. Il rischio è che l’omaggio dei fedeli al Santo Padre si trasformi in un’esperienza economicamente insostenibile.”

L’associazione chiede un intervento immediato della Guardia di Finanza per contrastare eventuali speculazioni. Con particolare attenzione alle zone adiacenti al Vaticano. Nei giorni dei funerali di Papa Francesco si prevede un’intensificazione della presenza di venditori abusivi e commercianti improvvisati.

Prenotare voli per Roma: consigli in vista dei funerali del Papa

Codacons invita i passeggeri a prenotare con attenzione e a monitorare più fonti prima di acquistare voli per Roma, sottolineando come i prezzi possano subire ulteriori aumenti con l’avvicinarsi della data dei funerali di Papa Francesco. Il rischio, per chi desidera vivere questo momento storico, è di dover affrontare un vero e proprio salasso.

