AEREO

Aeroporto di Roma lancia il nuovo servizio gratuito di check-in bagagli, Airport in the City, dalla stazione dei treni Roma Termini. Il servizio Airport in the City semplifica il viaggio dalla stazione dei treni Roma Termini di con il servizio di check-in off-airport e drop-off dei bagagli.

Il servizio permette di effettuare gratuitamente tutte le operazioni di check-in, inclusa l’accettazione del bagaglio da stiva. Valido per i voli ITA Airways in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino presso Airport in the City. E’ situato nella stazione dei treni Roma Termini. Con il servizio Airport in the City si può lasciare il bagaglio alla stazione dei treni Roma Termini. Ritirarlo direttamente al nastro di riconsegna della destinazione finale del volo prenotato, garantendo una partenza senza stress.

Come funziona Airport in the City

Aeroporto di Roma offe gratuitamente il nuovo servizio di check-in e spostamento dei bagagli, Airport in the City. Dalla stazione dei treni Roma Termini fino alla destinazione finale del volo aereo. Il servizio di check-in Airport in the City è attivo per tutti i passeggeri dei voli ITA Airways in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino

Situato in centro città, alla stazione dei treni Roma Termini, il servizio consente di completare gratuitamente tutte le operazioni di check-in, inclusa l’accettazione del bagaglio da stiva, a tutti i passeggeri dei voli ITA Airways in partenza dall’aeroporto di RomaFiumicino.

Airport in the City indirizzo e orari

Check-in:

presso la stazione dei treni Roma Termini si effettuano gratuitamente tutte le operazioni di check-in, inclusa l’accettazione del bagaglio da stiva, per i passeggeri di tutti i voli ITA Airways in partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino. Il servizio di check-in off-airport consente ai passeggeri ITA Airways in partenza da Roma Fiumicino di ottenere la propria carta di imbarco presso i due banchi check-in attivi ogni giorno.

Ritro bagagli:

il servizio Airport in the City consente di ritirare il bagaglio, lasciato al check-in della stazione dei treni Roma Termini, direttamente al nastro di riconsegna della destinazione finale del volo aereo, garantendo una partenza senza stress presso Airport in the City.

Orari consegna bagagli:

Airport in the City è aperto gratuitamente tutti i giorni dalle 08:00 alle 18:00. Il servizio di check-in bagagli per l’aeroporto di Roma è attivo dalle 08:00 alle 16:00 per la massima flessibilità.

Il trasferimento dei bagagli dopo il check-in dalla stazione dei treni di Roma Termini all’aeroporto di Roma permette di lasciare il proprio bagaglio da stiva nel rispetto delle seguenti tempistiche:

Entro le 10:00 per voli in partenza dalle 13:30 in poi

Entro le 13:00 per voli in partenza dalle 16:30 in poi

Entro le 16:00 per voli in partenza dalle 19:30 in poi

Sostenibilità ambientale:

Airport in the City utilizza furgoni alimentati con carburante sostenibile prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web.

Dove si trova il servizio check-in Airport in the City di aeroporto di Roma

Airport in the City è all’interno dell’area commerciale della stazione dei treni Roma Termini, in prossimità del Mercato Centrale e del binario 24, da cui parte il Leonardo Express per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Il LeonardoExpress è il servizio non-stop che collega la stazione dei treni di Roma Termini all’aeroporto di Roma Fiumicino in soli 32 minuti.

Airport in the City è stato presentato alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanche. Sono intervenuti il Presidente ADR Vincenzo Nunziata, l’Amministratore Delegato Marco Troncone, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale di Enac Alessio Quaranta, il Presidente di ITA Airways Antonino Turicchi, l’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli e il Presidente di Camera di Commercio Roma Lorenzo Tagliavanti.