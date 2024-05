AEREO

Aeroporti di Roma ADR, all’ Europe Day al Campidoglio, mostra il suo impegno sostenere il Green Deal, la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Europe Day è la Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l’unità in Europa. Il 9 maggio 2024 ricorre l’anniversario della firma della dichiarazione Schuman del 1950. In tale occasione, l’Unione europea celebra l’unità e la pace a lungo termine che ha permesso di conseguire.

Aeroporti di Roma con il CEO Marco Troncone ai festeggiamenti per l’Europe Day al Campidoglio. In un dialogo aperto con gli elettori, Marco Troncone ha affrontato temi cruciali. L’identità, i valori e le sfide future dell’Europa in tema di Green Deal, sostenibilità e decarbonizzazione.

Aeroporti di Roma ADR Europe Day al Campidoglio

Un momento significativo dell’evento è stato dedicato alla discussione sull’importanza del Green Deal europeo. In questo contesto, Aeroporti di Roma ha sottolineato l’impegno nel sostenere il Green Deal e ha annunciato l’ambizioso obiettivo di raggiungere NetZero entro il 2030, vent’anni prima degli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea.

Questo obiettivo è raggiunto attraverso una serie di iniziative chiave, tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici, l’elettrificazione della flotta e l’utilizzo del biometano.

Durante il suo intervento, Troncone ha evidenziato il ruolo cruciale dell’innovazione nel guidare il processo di decarbonizzazione del settore aereo. Ha spiegato come Aeroporti di Roma stia adottando soluzioni innovative. Ad esempio i biocarburanti sostenibili e i carburanti sintetici per ridurre le emissioni nocive e promuovere la sostenibilità ambientale.

Un altro punto focale dell’EuropeDay è stato il Patto Decarbonizzazione Trasporto Aereo. Una conferenza lanciata da Aeroporti di Roma per riunire più di 30 partner e condividere con loro l’impegno collettivo per un futuro sostenibile nel settore aereo. Questa iniziativa rappresenta un importante passo per il cambiamento climatico e dimostra un impegno concreto verso la decarbonizzazione e la sostenibilità.

Aeroporti di Roma ADR obbiettivo NetZero entro il 2030

L’intervento di Marco Troncone durante l’Europe Day è stato un momento significativo. Ha evidenziato l’impegno ad essere leader nel settore aereo sostenibile e nel contribuire attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile per l’Europa e per il pianeta.