Chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il trasporto merci pericolose.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha recentemente pubblicato la Circolare n. 13921 del 14 maggio 2024, fornendo importanti chiarimenti e indicazioni operative riguardo all’applicazione del Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023, concernente le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR nel trasporto di merci pericolose su strada.

Ecco di seguito i chiarimenti riportati nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare n. 13921 del 14 maggio 2024.

Ambito di applicazione ed esenzioni

Il Decreto Ministeriale (D.M.) del 7 agosto 2023 disciplina l’esenzione dalla nomina dei consulenti ADR per le imprese coinvolte nello spedire, trasportare, imballare, caricare, riempire o scaricare merci pericolose su strada, conformemente a quanto stabilito dall’ADR.

La circolare chiarisce che le imprese coinvolte in attività connesse al trasporto di merci pericolose, come stazioni di lavaggio cisterne o officine di manutenzione, rientrano nell’ambito di questo decreto.

Esenzioni e regimi applicativi

Le imprese che svolgono attività di intermediazione, coordinamento e organizzazione, senza impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose, sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente.

Tale esenzione non è esclusiva e può essere combinata con altri regimi di esenzione, a condizione che vengano rispettate le condizioni specifiche di ciascun articolo.

Registri e monitoraggio delle operazioni

Per le imprese che beneficiano di esenzioni, è necessario istituire registri separati per ciascuna esenzione utilizzata, mantenendo aggiornate e facilmente consultabili le informazioni richieste. Questi registri devono essere distinti per il tipo di esenzione applicata in ogni occasione.

Formazione e sicurezza

La circolare sottolinea l’importanza della formazione del personale coinvolto nelle attività di trasporto di merci pericolose, lasciando la determinazione della durata e della periodicità dei corsi al legale rappresentante, in base al livello di rischio delle attività e alle modifiche normative.

La formazione può essere erogata anche attraverso modalità di auto apprendimento e-learning, da parte di enti con esperienza nel settore.

Responsabilità degli operatori

Le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dalla normativa nazionale e dall’accordo ADR.

Gli obblighi di ciascun operatore per il trasporto di merci pericolose, sono esplicitati nei capitoli pertinenti dell’ADR, e si sottolinea l’importanza della regolamentazione attraverso contratti adeguati.