CAMION

Tabella di costi e spese delle aziende di autotrasporti per stipendi, carburante, attrezzature

Il settore del trasporto merci su strada ha registrato un significativo aumento dei costi operativi negli ultimi anni. Di seguito la tabella costi e spese delle aziende per stipendi, carburante e attrezzature.

Nel report IRU i principali fattori che hanno influenzato i costi del trasporto merci su strada, quali salari, investimenti in attrezzature e costi energetici. Le imprese del trasporto merci su strada stanno spendendo di più in salari, attrezzature e servizi. In dettaglio i loro investimenti e costi.

Aumento costi stipendio settore del trasporto merci

Negli ultimi dieci anni, i costi nel settore del trasporto merci su strada hanno visto un incremento medio del 49%. L’aumento dello stipendio è attribuibile sia alla crescita del 27% del numero di impiegati, sia all’aumento medio degli stipendi.

In particolare, gli stipendi medi nel settore del trasporto merci su strada sono passati da 16.940 euro nel 2013 a 20.130 euro nel 2021, segnando un incremento del 18%.

I dati evidenziano una variazione significativa tra i diversi paesi dell’Unione Europea, con alcuni stati che registrano salari più alti rispetto ad altri.

Investimenti in attrezzature e servizi

Le aziende di trasporto merci su strada hanno incrementato anche i costi per la spesa per beni e servizi, con un aumento del 37% negli ultimi dieci anni.

I costi includono ‘acquisto di nuovi camion, mezzi pesanti e tecnologie, necessarie per rimanere competitive e conformarsi alle normative ambientali sempre più stringenti.

Costi carburante ed energetici settore autotrasporti

Un’altra voce significativa nel bilancio delle aziende di trasporto è rappresentata dai costi energetici, in particolare dal prezzo del gasolio.

I costi per la spesa del carburante hanno visto un aumento generale, con variazioni durante periodi specifici come la pandemia.

La recente instabilità geopolitica, inclusa la guerra in Ucraina, ha contribuito a mantenere alti i prezzi dei carburanti, e si prevede che questa tendenza continui.

Tabella costi trasporto merci

Nella tabella costi trasporto, complessivamente, gli stipendi (circa il 35%), gli investimenti in attrezzature (circa il 28%) e i costi energetici (circa il 24%) rappresentano l’87% dei costi totali delle aziende di trasporto merci su strada.

I paesi come Belgio, Danimarca, Lussemburgo e Paesi Bassi sono tra i maggiori investitori in questo settore.

Voce di spesa Percentuale sui costi totali Salari e stipendi 35% Attrezzature 28% Energia 24% Altre spese 13%

L’aumento dei costi nel settore del trasporto merci su strada riflette una combinazione di fattori economici, sociali e geopolitici. Le aziende di autotrasporti devono affrontare la sfida di gestire i costi di trasporto crescenti pur mantenendo la competitività.

Con l’aumento continuo dei salari e dei costi di gasolio, è probabile che i prezzi dei servizi di trasporto rimangano sotto pressione nei prossimi anni.

Continua a leggere: Camion: calendario dei divieti da giugno a settembre 2024