CAMION

Ecco il calendario dei divieti per mezzi pesanti da giugno a settembre 2024. Multa e sospensione della patente per il mancato rispetto

Divieti mezzi pesanti per l’estate, il calendario dei divieti di circolazione per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto con il calendario dei divieti di circolazione stradale per i mezzi pesanti, fuori da centri abitati per l’anno 2024, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

Le date dei divieti circolazione mezzi pesanti estate 2024

Giugno 2024 – divieti di circolazione camion

Domenica, 2 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 9 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 16 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 23 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 30 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Luglio 2024 – divieti di circolazione camion

Sabato, 6 luglio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 7 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato, 13 luglio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 14 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato, 20 luglio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 21 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Venerdì, 26 luglio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato, 27 luglio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 28 luglio 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Agosto 2024 – divieti di circolazione camion

Venerdì, 2 agosto 2024 dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato, 3 agosto 2024 dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Domenica, 4 agosto 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Venerdì, 9 agosto 2024 dalle ore 16:00 alle ore 22:00

Sabato, 10 agosto 2024 dalle ore 8:00 alle ore 22:00

Domenica, 11 agosto 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Giovedì, 15 agosto 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato, 17 agosto 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 18 agosto 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato, 24 agosto 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Domenica, 25 agosto 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Sabato, 31 agosto 2024 dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Settembre 2024 – divieti di circolazione camion

Domenica, 1 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 8 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 15 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 22 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Domenica, 29 settembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Cosa succede se non si rispetta il divieto di circolazione?

I conducenti dei mezzi pesanti, destinati al trasporto di merci, che non rispettano i divieti di circolazione sono passibili di multa amministrativa che varia da 430,00 a 1.731,00 euro.

Oltre alla multa, la violazione del calendario dei divieti dei mezzi pesanti, comporta anche la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e quattro mesi, e la sospensione del certificato di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).

In caso di infrazione del calendario divieti mezzi pesanti, l’agente di polizia ordina al conducente di fermarsi fino alla scadenza del divieto di circolazione. Se la sosta nel luogo dell’infrazione crea ostacolo alla circolazione, l’agente deve assicurarsi che il veicolo venga spostato in un’area vicina adatta alla sosta. Queste informazioni vengono riportate nel verbale di contestazione.

Durante la sosta per i divieti di circolazione dei mezzi pesanti, la responsabilità del veicolo e del carico resta del conducente.

Se queste disposizioni non vengono rispettate, la sospensione della patente di guida può essere estesa da due a sei mesi (art. 6, comma 15 del Nuovo Codice della Strada).