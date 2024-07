CAMION

Rimborso della spesa per l’acquisto di gasolio per le imprese di autotrasporto

Comunicato il codice tributo per l’incentivo che prevede il rimborso, tramite credito d’imposta, della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel mese di luglio 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.41/E del 24.7.2024 comunica il codice tributo da utilizzare sul modello F24 per il credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio al netto dell’Iva nel mese di luglio 2022 dalle imprese di autotrasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonnellate iscritte al REN e all’Albo Autotrasportatori.

Il rimborso sul gasolio tramite credito d’imposta per il mese di luglio 2022 riconosciuto è pari al 12% per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio al netto dell’Iva nel mese di luglio 2022.

Incentivo per il rimborso del gasolio

Possono ottenere il rimborso tramite credito d’imposta della spesa per acquisto di gasolio le imprese di autotrasporti aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono l’attività con veicoli di classe ecologica Euro V e superiore e di massa pari e superiore a 7,5 tonnellate iscritte al REN e all’Albo Autotrasportatori.

Il Ministero dei Trasporti con Decreto n.263 del 31.5.2024 ha previsto la riparametrazione dell’importo del contributo sulle spese gasolio ottenuto dalle imprese di autotrasporto beneficiarie sulla base dello stanziamento previsto.

Il contributo dell’incentivo sull’acquisto di gasolio è utilizzabile solo in compensazione credito d’imposta. Presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Diversamente dai precedenti crediti di imposta previsti per il primo e secondo trimestre 2022, questo contributo concorre alla formazione del reddito d’impresa. Concorre inoltre alla base imponibile dell’IRAP e rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Codice tributo credito d’imposta gasolio mese di luglio

Il codice tributo è il 7060. Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto. Articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

