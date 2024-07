CAMION

Maxi deduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, pubblicato il decreto con le agevolazioni fiscali previste dalla riforma dell’Irpef.

Al via le agevolazioni sul costo del lavoro, con la maxi deduzione fiscale per le imprese e i professionisti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Decreto Ministeriale, del 25 giugno 2024, introduce una significativa agevolazione fiscale sul costo del lavoro per le imprese e i professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato.

Maxi deduzione sul costo del lavoro

L’agevolazione per il lavoro e le nuove assunzioni vale a partire dal 1° gennaio 2024. Prevede uno sconto del costo del lavoro pari al 120% per tutte le nuove assunzioni stabili. Uno sconto del 130% per alcune categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati.

La deduzione sul costo del lavoro è un incentivo importante per le imprese che intendono espandere la loro forza lavoro. Promuove l’occupazione stabile e la tutela delle categorie di lavoratori più vulnerabili.

Le imprese e professionisti che assumono e aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare degli incentivi. L’incentivo sul costo del lavoro prevede lo sconto del 120%. Lo sconto arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Decreto attuativo incentivo deduzione costo del lavoro

La maxi deduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni è prevista dal decreto attuativo della riforma dell’Irpef. E’ firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze.

Imprese, esercenti e professioni potranno beneficiare dell’incentivo, per l’anno di imposta 2024. Prevede un incentivo del 120% del costo del lavoro in deduzione per l’incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente.

La maxi deduzione sul costo del lavoro per le nuove assunzioni sale al 130% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

Continua a leggere: Nuovi fondi all’autotrasporto per rinnovo del parco veicolare e formazione