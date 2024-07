CAMION

Fondi per 25 milioni per il rinnovo del parco veicolare e 5 milioni per la formazione

Nuovi fondi all’autotrasporto per 25 milioni per il rinnovo del parco veicolare e 5 milioni per la formazione, questo l’esito dell’incontro di questa mattina tra le associazioni di categoria dell’autotrasporto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una riunione tecnica per i nuovi fondi per rinnovo del parco veicolare e formazione che segue solo di poche ore quella convocata dal ministro Salvini martedì scorso alla presenza di tutte le associazioni del settore dell’autotrasporto.

Nella riunione tecnica di oggi il capo di patimento Teresa di Matteo ha illustrato alle associazioni di categoria dell’autotrasporto sia il piano di investimenti 2024 sia il piani triennale 2025 – 2027 con nuovi fondi per rinnovo del parco veicolare e formazione. Con la conferma di 240 milioni complessivi di investimento annuo anche per quel periodo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un’importante iniziativa per il settore dell’autotrasporto: nuovi fondi per un totale di 30 milioni di euro destinati al rinnovo del parco veicolare e alla formazione. Questa misura, discussa in una riunione tecnica l’11 luglio, è stata accolta positivamente dalle associazioni di categoria, segnando un passo significativo verso un futuro più sostenibile e professionale per il settore.

Fondi per rinnovo del parco veicolare e formazione

Fondi 25 milioni per il rinnovo del parco veicolare

Uno dei punti cardine dell’incontro è stato l’annuncio di 25 milioni di euro dedicati al rinnovo del parco veicolare. Questi fondi saranno utilizzati per incentivare l’acquisto di veicoli a trazione alternativa, veicoli Euro 6, rimorchi e semirimorchi. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti e migliorare l’efficienza operativa.

Fondi 5 milioni per la formazione

Accanto al rinnovo del parco veicolare, il Ministero ha destinato 5 milioni di euro alla formazione. Questi fondi serviranno a garantire una maggiore trasparenza e qualità nei corsi di formazione. Promuovendo lo sviluppo professionale degli autotrasportatori e aumentando la sicurezza sulle strade.

Investimenti per il futuro

L’incontro tecnico, presieduto da Maria Teresa Di Matteo, Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, ha anche illustrato il piano fondi triennale per il periodo 2025-2027. Il piano prevede un investimento complessivo di 240 milioni di euro annui, distribuiti come segue:

70 milioni per le spese non documentate.

140 milioni per i pedaggi.

25 milioni per gli investimenti.

5 milioni per la formazione.

Questi fondi saranno fondamentali per sostenere il settore dell’autotrasporto, migliorare le infrastrutture e promuovere l’innovazione.

Il rinnovo del parco veicolare e la formazione rappresentano due pilastri fondamentali per il futuro dell’autotrasporto. I nuovi fondi per 30 milioni di euro annunciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono un’opportunità. Utili per modernizzare il settore, ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità del lavoro degli autotrasportatori. Le associazioni di categoria, riunite al MIT, hanno accolto con favore queste misure. Attendono ora la messa a punto e la pubblicazione dei relativi decreti per poter dare il via a questa importante fase di rinnovamento.

L’impegno continuo del Ministero per sostenere e innovare il settore dell’autotrasporto dimostra una visione chiara e strategica per il futuro, puntando su sostenibilità, efficienza e professionalità.

