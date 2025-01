CAMION

I divieti per i mezzi pesanti sull’autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra Vipiteno e il confine italiano, saranno in vigore ogni sabato dall’11 gennaio al 15 marzo 2025, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

La decisione è formalizzata con un decreto dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. Punta a migliorare la sicurezza stradale e la gestione del traffico.

I divieti mezzi pesanti si applicano agli automezzi destinati al trasporto di cose con peso complessivo superiore a 7,5 tonnellate. Il divieti di circolazione mezzi pesanti saranno attivi ogni sabato, dalle ore 7:00 alle ore 22:00, limitando la circolazione in direzione nord sull’A22. Tuttavia, è prevista una deroga per i mezzi pesanti diretti verso località della provincia di Bolzano, che potranno proseguire il loro tragitto anche durante gli orari di restrizione.

I mezzi pesanti già in transito sull’autostrada nel territorio della provincia di Bolzano al momento dell’entrata in vigore del divieto potranno sostare presso il parcheggio SA.DO.BRE di Vipiteno. O in altre aree appositamente predisposte dalla società Autobrennero Spa. La gestione delle aree di sosta mezzi pesanti e delle emergenze sarà affidata alla polizia stradale, che garantirà un coordinamento costante in base alle esigenze contingenti.

Il decreto prevede alcune eccezioni specifiche ai divieti di circolazione per mezzi pesanti. Oltre ai veicoli diretti verso destinazioni altoatesine, determinate categorie di mezzi pesanti potranno continuare a circolare, in base a quanto stabilito nel documento ufficiale. È possibile consultare il testo completo del decreto al seguente link: Decreto sul divieto di circolazione A22.

I divieti di circolazione per mezzi pesanti rappresentano una misura fondamentale. Garantiscono la sicurezza e l’efficienza della rete viaria durante i mesi invernali, caratterizzati da un intenso traffico turistico e dalle difficoltà legate alle condizioni meteo. Per le aziende di autotrasporto, sarà necessario pianificare con attenzione i viaggi e considerare eventuali ritardi nelle consegne verso destinazioni oltre il Brennero.

Per ulteriori informazioni sul divieto di circolazione, è possibile visitare il sito della Camera di commercio di Bolzano o contattare il numero 0471 945 615. Un supporto aggiuntivo è disponibile via e-mail all’indirizzo segreteriagenerale@camcom.bz.it.

