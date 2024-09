CAMION

In Spagna, Catalogna e Paesi Baschi, divieti di circolazione mezzi pesanti dal 2 settembre 2024 all’8 settembre 2024.

La Direzione Generale del Traffico (DGT), il Servizio Traffico Catalano e le Autorità dei Paesi Baschi hanno imposto limitazioni specifiche alla circolazione di camion e mezzi pesanti per questa settimana.

I trasportatori devono informarsi sui divieti di circolazione per mezzi pesanti e camion per evitare sanzioni e ottimizzare i tempi di viaggio. Di seguito, una elenco dei divieti di circolazione previsti.

Divieti di circolazione mezzi pesanti in Spagna Direzione Generale del Traffico (DGT)

La DGT ha stabilito restrizioni per il traffico dei mezzi pesanti e camion verso Madrid domenica 8 settembre 2024. Questi divieti si aggiungono alle limitazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose, veicoli speciali e mezzi che necessitano di autorizzazioni complementari.

I divieti di circolazione per mezzi pesanti e camion imposti dalla DGT sono rilevanti per i trasportatori che operano lungo le principali arterie di accesso alla capitale, dove è prevista congestione del traffico.

Ecco i dettagli:

A-1 (Boceguillas – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

A-2 (Guarda bene – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

A-3 (Torre di Guardia di Cañavate – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

A-5 (Maqueda – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 24:00

A-6 (Arevalo – Adamero): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

AP-6 (Adamero – San Raffaele): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

A-6 (Las Rozas – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

N-6 (Adamero – Collado Villalba): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

AP-51 (Ávila – Villacastín): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

AP-61 (Segovia – San Rafael): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

N-110 (Berrocalejo Aragona – Villacastín): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

N-603 (Collina degli Herreros – San Rafael): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

M-501 (S. Martín de Valdeiglesias – Madrid): restrizione in direzione Madrid dalle 21:00 alle 23:00

N-122 (Zamora – Trabazos): restrizione in entrambe le direzioni dalle 15:00 alle 24:00

A-45 (Málaga – Cordova): restrizione in direzione Cordova dalle 17:00 alle 24:00

A-49 (Letti – Bollullos Coppia della Contea): restrizione in direzione Ayamonte dalle 15:00 alle 24:00

A-49 (San Juan del Puerto – Letti): restrizione in direzione Siviglia dalle 15:00 alle 24:00

N-630 (Il Garrobo – Letti): restrizione in entrambe le direzioni dalle 10:00 alle 14:00

Divieti di circolazione mezzi pesanti in Catalogna

Il Servizio Traffico Catalano ha comunicato divieti di circolazione per mezzi pesanti e camion sulle strade della Catalogna per la settimana dal 2 all’8 settembre 2024. Le limitazioni si aggiungono a quelli stabiliti per il trasporto di merci pericolose, ma anche veicoli speciali e quelli che effettuano trasporti eccezionali.

I trasportatori devono prestare particolare attenzione alle seguenti strade e orari:

AP-7 (La Jonquera – El Vendrell): divieto di circolazione per mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nei giorni di punta

C-16 (Berga – Manresa): limitazioni in entrambi i sensi di marcia nei weekend

N-II (Fornells de la Selva – Girona): restrizioni specifiche nei giorni feriali dalle 7:00 alle 10:00

Divieto di circolazione mezzi pesanti nei Paesi Baschi

Le autorità dei Paesi Baschi hanno stabilito divieti di circolazione per mezzi pesanti e camion, con particolare attenzione ai trasporti internazionali. Le limitazioni includono:

AP-8 (Irun – Bilbao): divieti di circolazione nei giorni festivi e nei weekend, con orari specifici

N-1 (Irun – Vitoria): limitazioni nelle ore di punta per veicoli pesanti sopra le 7,5 tonnellate

Si consiglia ai trasportatori di informarsi adeguatamente sui divieti di circolazione per mezzi pesanti imposti dalle autorità spagnole per la settimana dal 2 all’8 settembre 2024. Una pianificazione accurata del viaggio può evitare multe e ritardi, assicurando un trasporto efficiente e sicuro.

Per informazioni dettagliate e precise e aggiornamenti consultare i siti ufficiali della DGT, del Servizio Traffico Catalano e delle Autorità dei Paesi Baschi.

