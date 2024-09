CAMION

L’autunno 2024 introduce una serie di divieti di circolazione per mezzi pesanti e camion in diversi paesi dell’Unione Europea. Queste restrizioni, legate alle festività nazionali, sono cruciali per garantire la sicurezza stradale e ridurre il traffico nei periodi di alta mobilità. Di seguito trovi le informazioni su dove e quando si applicano questi divieti.

Repubblica Ceca divieti circolazione camion e mezzi pesanti

Il 28 settembre, i camion e le combinazioni di veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate non potranno circolare in Repubblica Ceca dalle 13:00 alle 22:00. Questo divieto di circolazione per camion si estende su tutte le autostrade, superstrade e strade di prima classe del paese. Un’altra restrizione simile sarà in vigore il 28 ottobre, durante un’altra festività nazionale.

Slovacchia, divieti circolazione camion

Il 1° settembre, la Slovacchia celebra il giorno della costituzione. In questa giornata, così come in altre festività, i divieti di circolazione per mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate e quelli con rimorchio o semirimorchio sopra le 3,5 tonnellate sono in vigore dalle 00:00 alle 22:00. Le stesse restrizioni si applicano anche il 15 settembre, altra festività importante nel paese, su autostrade, superstrade e strade di prima classe.

Germania divieto circolazione mezzi pesanti

Il 3 ottobre, in Germania, si celebra il giorno della riunificazione, una festività nazionale che porta con sé il divieto di circolazione per mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate dalle 00:00 alle 22:00. Inoltre, il 31 ottobre, nel giorno della riforma, le restrizioni si applicheranno nei Länder di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia.

Austria, divieti di circolazione camion e mezzi pesanti calendario

L’Austria impone diverse restrizioni alla circolazione dei camion durante l’autunno. Il 3 ottobre e il 26 ottobre, i divieti di circolazione saranno in vigore dalle 00:00 alle 22:00, principalmente sull’Inntalautobahn A12 e sulla Brennerautobahn A13, soprattutto per i veicoli in transito verso la Germania.

Croazia, Francia e Lussemburgo: divieti di circolazione mezzi pesanti

Croazia, restrizioni per camion saranno attivi il 31 ottobre dalle 15:00 alle 23:00 e il 1° novembre dalle 14:00 alle 23:00, limitando la circolazione dei veicoli pesanti oltre le 7,5 tonnellate. In Francia, i camion superiori a 7,5 tonnellate non potranno circolare dalle 22:00 alle 24:00 il 31 ottobre, con restrizioni più ampie il 1° novembre. In Lussemburgo, il 3 ottobre e il 31 ottobre vedranno divieti di circolazione simili, soprattutto per i veicoli diretti verso la Germania e la Francia.

Polonia, Slovenia e Ungheria restrizioni circolazione camion estese

In Polonia, il 31 ottobre e il 1° novembre, i divieti di circolazione per mezzi pesanti si applicheranno ai camion oltre le 12 tonnellate dalle 18:00 alle 22:00. La Slovenia applicherà restrizioni il 31 ottobre e il 1° novembre dalle 08:00 alle 22:00. In Ungheria i divieti di circolazione saranno attivi il 23 ottobre e il 1° novembre, dalle 00:00 alle 22:00.