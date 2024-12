TRENO

Av Roma-Firenze, in arrivo altri due mesi di lavori. Modifiche e rallentamenti: potenziali disagi per pendolari e viaggiatori occasionali

Av Roma-Firenze, brutte notizie per i passeggeri: in arrivo due mesi di lavori da gennaio a marzo.

Av Roma-Firenze, ancora lavori

Non sembra esserci pace per la linea Av Roma-Firenze. Indubbiamente una delle principali arterie del traffico ferroviario nazionale, ma molto spesso limitata da lavori o disagi. Durante il 2024, si sono registrati diversi interventi sulla linea, che hanno naturalmente portato a disagi per pendolari e viaggiatori occasionali. E pare proprio che nel 2025 si ripartirà alla stessa maniera.

Dal 7 gennaio al 4 marzo, come annunciato da Rfi, ci saranno dei lavori di potenziamento infrastrutturale diventati ormai necessari. Ne beneficeranno i binari tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina (si parla quindi esclusivamente del tratto tra Orte e Roma), che saranno sostituiti.

Cosa cambia

Le variazioni in oggetto riguarderanno tutti i treni che transitano su quella linea: Frecce, Intercity e Regionali. Alcuni treni Av rinunceranno provvisoriamente alla fermata di Roma Tiburtina. Ci saranno inoltre riduzioni di velocità nel tratto interessato, e conseguentemente anche rimodulazioni orarie. Il Gruppo Fs ha tenuto a sottolineare che questi lavori, costati crica 12 milioni di euro, si svolgeranno il più possibile nelle ore notturne.

Il problema dei pendolari

Non è disponibile una lista di tutte le modifiche effettuate; tuttavia, attraverso i canali di vendita di Trenitalia, è già possibile vedere alcune delle rimodulazioni sulle tratte interessate. Mentre il viaggiatore occasionale potrebbe risentirne solo parzialmente, la situazione sembra più ostica per i pendolari. In molti, infatti, hanno iniziato a controllare i canali di vendita e si sono detti “molto preoccupati”, non trovando più i treni che erano soliti prendere e vedendo allungare le tempistiche di viaggio. In particolare fibrillazione i gruppi social e i comitati pendolari di Orte, Orvieto e di altre località principalmente umbre coperte dai treni della linea Av Roma-Firenze.

Ecco la lista indicativa delle modifiche:

Regionali: cancellazioni o limitazioni sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, Firenze-Borgo San Lorenzo, Viterbo-Orte-Roma, Rieti-Roma. Tempi di percorrenza aumentati fino a 10 minuti e modifiche di orario.

cancellazioni o limitazioni sulle linee Firenze-Arezzo-Chiusi-Roma, Firenze-Foligno, Firenze-Borgo San Lorenzo, Viterbo-Orte-Roma, Rieti-Roma. Tempi di percorrenza aumentati fino a 10 minuti e modifiche di orario. Intercity: Modifiche sulle tratte Milano-Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Prato-Napoli, Roma-Firenze/Prato/Trieste, Roma-Ancona/San Benedetto del Tronto/Perugia. Cambiamenti anche per gli Intercity Notte Roma-Trieste/Brennero e Torino/Salerno.

Modifiche sulle tratte Milano-Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Prato-Napoli, Roma-Firenze/Prato/Trieste, Roma-Ancona/San Benedetto del Tronto/Perugia. Cambiamenti anche per gli Intercity Notte Roma-Trieste/Brennero e Torino/Salerno. Frecce: Modifiche a tutti i treni Av di passaggio sulla linea Roma-Firenze.

