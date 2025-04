AEREO

Pasqua e ponti di primavera 2025 segnano un’impennata dei prezzi per i voli verso le principali località turistiche internazionali. Il Codacons, attraverso una recente indagine condotta su Skyscanner, denuncia rincari dei voli a doppia cifra rispetto al 2024, con biglietti per le Seychelles a oltre 2.000 euro e voli europei che superano i 600 euro a passeggero.

Caro voli: aumenti record per Pasqua e ponte del 25 aprile

I viaggiatori che stanno organizzando una vacanza tra Pasqua 2025 e il ponte del 25 aprile devono prepararsi a spese per i voli molto più elevate rispetto all’anno scorso. Ecco alcuni esempi:

Roma–Seychelles: da 1.148 euro del 2024 a 2.044 euro nel 2025, +78%

da 1.148 euro del 2024 a 2.044 euro nel 2025, +78% Milano–Seychelles: da 1.212 euro a 2.272 euro, +87,5%

da 1.212 euro a 2.272 euro, +87,5% Roma–Maldive: da 954 a 1.591 euro, +66,8%

da 954 a 1.591 euro, +66,8% Roma–Santo Domingo: da 1.267 a 1.534 euro, +21,1%

da 1.267 a 1.534 euro, +21,1% Milano–Santo Domingo: da 1.023 a 1.436 euro, +40,4%

da 1.023 a 1.436 euro, +40,4% Milano–Zanzibar: da 1.257 a 1.473 euro, +17,2%

da 1.257 a 1.473 euro, +17,2% Roma–Gran Canaria: +37%

+37% Roma–Sharm el-Sheikh: +32,4%

Fa eccezione Zanzibar da Roma, in calo dell’8,6% rispetto al 2024. Anche Capo Verde da Milano registra un lieve ribasso del -4,9%.

Questi aumenti dei prezzi dei voli sono legati anche al calendario 2025, che offre ponti lunghi e incentiva gli spostamenti.

Voli salati anche per il ponte del 1 maggio

Non va meglio per chi vuole prendere un volo tra giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio 2025. Le capitali europee risultano sempre più care, con Amsterdam che si conferma la destinazione con i voli più costosi:

Torino–Amsterdam: 639 euro

639 euro Genova–Amsterdam: 595 euro

595 euro Bologna–Copenhagen: 416 euro

416 euro Firenze–Lisbona: 408 euro

408 euro Bologna–Londra: 406 euro

406 euro Pisa–Copenhagen: 385 euro

385 euro Napoli–Praga: 341 euro

341 euro Napoli–Parigi: 314 euro

314 euro Milano–Praga: 295 euro

295 euro Roma–Lisbona: 293 euro

Anche in questo caso, i prezzi non includono servizi extra come il bagaglio a mano, la scelta del posto, l’imbarco prioritario o l’assicurazione di viaggio, che fanno ulteriormente lievitare i costi finali.

Tabella riassuntiva dei rincari di Pasqua 2025

Tratta Pasqua 2024 (€) Pasqua 2025 (€) Variazione % Roma–Mauritius 1.247 1.421 +14% Roma–Seychelles 1.148 2.044 +78% Milano–Seychelles 1.212 2.272 +87,5% Roma–Zanzibar 1.080 987 -8,6% Milano–Zanzibar 1.257 1.473 +17,2% Roma–Santo Domingo 1.267 1.534 +21,1% Milano–Santo Domingo 1.023 1.436 +40,4% Roma–Maldive 954 1.591 +66,8% Milano–Maldive 956 1.148 +20,1% Roma–Capo Verde 981 1.046 +6,6% Milano–Capo Verde 1.030 980 -4,9% Roma–Tenerife 509 594 +16,7% Roma–Gran Canaria 395 541 +37% Roma–Sharm el-Sheikh 476 630 +32,4%

Fonte: indagine Skyscanner, 4 aprile 2025

I dati sui prezzi dei voli raccolti dal Codacons evidenziano che volare nel periodo di Pasqua e nei ponti primaverili del 2025 costa molto di più rispetto al passato, con aumenti a doppia cifra anche per destinazioni una volta considerate economiche. Una tendenza che rischia di penalizzare molti viaggiatori, soprattutto famiglie, e che impone una riflessione sulle politiche tariffarie del settore aereo.

