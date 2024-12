SCIOPERI

Lo sciopero aerei proclamato per il 10 gennaio 2025 interessa il personale di alcuni aeroporti, con cancellazione e ritardo dei voli in partenza o in arrivo nell’aeroporto di Milano Linate, aeroporto di Milano Malpensa e aeroporto di Venezia.

Lo sciopero aerei potrebbero causare disagi nei principali degli aeroporti, con ritardi e cancellazioni di voli.

Sciopero aerei 10 gennaio 2025

Di seguito i dettagli delle principali azioni di sciopero aerei previste:

Milano Linate e Malpensa – 24 ore di sciopero aerei

Il personale delle società Airport Handling e SEA Aeroporti di Milano sciopera il 10 gennaio 2025 per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. I voli in partenza o in arrivo da Milano potrebbero subire cancellazioni, ritardi e rallentamenti nelle operazioni di check-in, controlli di sicurezza e imbarco.

Aeroporto di Venezia – 24 ore di sciopero aerei

Il personale della società Aviation Services dell’aeroporto di Venezia aderirà allo sciopero il il 10 gennaio 2025 per l’intera giornata, dalle 00:00 alle 23:59. Previsti disagi nelle operazioni di carico, scarico e assistenza ai passeggeri, voli cancellati e ritardi.

Aeroporto di Milano Linate – 4 ore di sciopero aerei

Il personale della società SPD presso l’aeroporto di Milano Linate sciopera il il 10 gennaio 2025 per 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00. I voli durante queste ore potrebbero subire cancellazioni o ritardi.

Voli garantiti durante lo sciopero aerei

Secondo le disposizioni dell’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), durante lo sciopero aerei sono previste fasce orarie di tutela in cui i voli devono essere comunque effettuati. Le fasce orarie protette sono:

Dalle ore 7:00 alle 10:00

Dalle ore 18:00 alle 21:00

Durante queste fasce orarie, i voli programmati devono essere garantiti, con esclusione di eventuali situazioni eccezionali che possano causare cancellazioni.

A causa dello sciopero aerei il 10 gennaio 2025 i passeggeri con voli previsti nell’aeroporto Milano Linate, aeroporto di Milano Malpensa e aeroporto di Venezia potrebbero subire ritardi, cancellazioni o disservizi dei voli.

Si consiglia di arrivare in anticipo in aeroporto per affrontare possibili rallentamenti nei vari servizi aeroportuali. Lo sciopero aerei del 10 gennaio 2025 è stato indetto per rivendicare migliori condizioni di lavoro e il riconoscimento di diritti per il personale aeroportuale. Pur essendo limitato a specifiche categorie, lo sciopero aerei avrà un impatto significativo sui passeggeri che transitano negli aeroporti coinvolti.

Continua a leggere: Sciopero mezzi Roma 10 gennaio 2025 | Sciopero mezzi 10 gennaio 2025: bus, metro e tram a rischio in tutta Italia