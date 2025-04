CAMION

Si prevedono ritardi e disservizi nelle consegne Amazon in tutta Italia

Sciopero Amazon si fermano le consegne. Venerdì 18 aprile 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale degli autisti e degli addetti alle consegne Amazon attivi nella filiera dell’ultimo miglio.

La protesta, annunciata unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, coinvolgerà per l’intera giornata tutti i lavoratori per conto di Amazon come autisti e addetti alle consegna.

Sciopero autisti Amazon 18 aprile 2025: contratto fermo

Secondo quanto comunicato dai sindacati, lo sciopero del 18 aprile 2025 degli autisti e addetti consegne Amazon è stato deciso in seguito all’interruzione della trattativa con Assoespressi, l’associazione datoriale che rappresenta le aziende appaltatrici dei servizi di consegna pacchi Amazon.

“L’associazione – spiegano i sindacati – non ha fornito risposte concrete alle nostre richieste, mostrando l’intenzione di dilazionare i tempi del confronto. A questo punto è necessario inviare un segnale forte”.

Amazon autisti e addetti consegne: salario, orari e sicurezza

Alla base dello sciopero Amazon del 18 aprile 2025 di autisti e addetti alle consegna, ci sono diverse rivendicazioni:

Incremento del valore della trasferta , per adeguare le retribuzioni ai ritmi e ai costi effettivi sostenuti dai driver;

, per adeguare le retribuzioni ai ritmi e ai costi effettivi sostenuti dai driver; Aumenti salariali progressivi , distribuiti anno per anno;

, distribuiti anno per anno; Riduzione strutturale dell’orario di lavoro , con conseguente diminuzione del numero di consegne giornaliere;

, con conseguente diminuzione del numero di consegne giornaliere; Maggiori tutele per la sicurezza , con la sospensione dei servizi in caso di allerta meteo rossa ;

, con la sospensione dei servizi in caso di ; Percorsi di stabilizzazione dei contratti precari, per migliorare la qualità occupazionale dei lavoratori della logistica.

In sciopero migliaia di autisti nella filiera Amazon

Lo sciopero del 18 aprile 2025 coinvolgerà migliaia di autisti che operano per Amazon attraverso cooperative e società di appalto. Si tratta di lavoratori essenziali nel sistema delle consegne, che spesso operano sotto forte pressione, con carichi di lavoro elevati e condizioni contrattuali non sempre stabili.

Le organizzazioni sindacali chiedono un cambio di passo, che metta al centro la dignità e la sicurezza del lavoro nel settore dell’autotrasporto leggero urbano, un segmento sempre più centrale nella logistica dell’e-commerce.

Disagi per le consegne Amazon il 18 aprile 2025

Durante lo sciopero del 18 aprile 2025, si prevedono ritardi e disservizi nelle consegne Amazon su tutto il territorio nazionale. La mobilitazione potrebbe causare rallentamenti nei tempi di recapito, soprattutto nelle grandi città, dove la pressione sulle filiere logistiche è più alta.

Lo sciopero del 18 aprile 2025 degli autisti e addetti alle consegne Amazon rappresenta un momento importante per il settore della logistica e dell’autotrasporto urbano. Le richieste dei sindacati puntano a migliorare le condizioni di lavoro in un comparto strategico e in continua crescita. Resta da vedere se Assoespressi deciderà di riaprire il dialogo prima della data della protesta.

