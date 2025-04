SCIOPERI

Sciopero taxi a Roma giovedì 24 aprile 2025 di 24 ore. L’Unione Sindacale di Base (Usb) ha indetto una giornata di protesta di 24 ore che coinvolgerà centinaia di tassisti di Roma.

Lo sciopero taxi a Roma il 24 aprile 2025 punta a denunciare una serie di gravi criticità che stanno mettendo in difficoltà il settore del trasporto pubblico non di linea.

Motivazioni dello sciopero taxi a Roma

Secondo Usb Taxi, le ragioni dello sciopero taxi a Roma il 24 aprile 2025 sono: l’utilizzo irregolare delle licenze NCC (Noleggio con Conducente), spesso impiegate in modo da aggirare le norme vigenti. La presenza di multinazionali come Uber, accusate di minare la concorrenza e di stravolgere il mercato del servizio taxi. Il mancato intervento del Comune di Roma sulle principali problematiche del settore taxi , come la carenza di parcheggi e l’assenza di controlli.

Secondo Usb Taxi il Comune di Roma non avrebbe ancora preso provvedimenti concreti per tutelare i taxi e chi opera nel rispetto delle regole. Lo sciopero a Roma il 24 aprile 2025 è una risposta necessaria.

Sciopero taxi a Roma: servizi garantiti e fasce protette

Come previsto dalla normativa vigente, durante lo sciopero taxi a Roma di giovedì 24 aprile 2025 saranno comunque garantiti i servizi essenziali. Saranno attive le fasce orarie di garanzia e non verranno interrotti i trasporti destinati a persone con disabilità, emergenze sanitarie o situazioni sociali particolari.

Usb Taxi ha ribadito che l’obiettivo non è creare disagio all’utenza, ma difendere un servizio pubblico fondamentale che rischia di essere compromesso da pratiche scorrette e dall’assenza di regole certe.

Sciopero taxi effetti per cittadini e turisti a Roma

Lo sciopero taxi a Roma del 24 aprile 2025 potrebbe causare ritardi e difficoltà negli spostamenti, soprattutto per chi utilizza il servizio taxi per raggiungere stazioni, aeroporti o ospedali. Le associazioni dei consumatori consigliano di organizzarsi in anticipo e di valutare alternative come mezzi pubblici, car sharing o trasporto privato.

Atac non ha comunicato scioperi per la stessa data, quindi i trasporti pubblici dovrebbero restare regolari. Tuttavia, in presenza di eventi o traffico intenso, anche i mezzi alternativi potrebbero risultare congestionati.

Usb: altre proteste in vista dopo lo sciopero a Roma

Lo sciopero taxi a Roma del 24 aprile 2025 potrebbe essere solo il primo passo di una mobilitazione più ampia. Usb Taxi ha fatto sapere che, in mancanza di risposte, sono già in programma nuove azioni di protesta nei prossimi mesi.

