SCIOPERI

Cancellazioni e ritardi di bus, metro e tram per 4 ore, ecco i dettagli

Sciopero mezzi confermato per venerdì 10 gennaio 2025 per 4 ore. La protesta, indetta dal sindacato Faisa Confail, coinvolge bus, metro, tram e altri mezzi del trasporto pubblico locale (TPL) in tutta Italia.

Lo sciopero mezzi del 10 gennaio 2025, della durata di 4 ore, rischia di mettere in difficoltà milioni di pendolari, soprattutto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli, dove bus, metro e tram sono fondamentali per la mobilità quotidiana.

Orari sciopero mezzi del 10 gennaio 2025

Lo sciopero mezzi del 10 gennaio 2025 interessa bus, metro, tram e altri servizi del trasporto pubblico per 4 ore. Le modalità precise dello sciopero mezzi saranno comunicate a livello locale, con differenze nelle fasce orarie a seconda delle città.

Ad esempio, a Roma, i bus e la metro potrebbero fermarsi in alcuni ore della giornata, mentre a Milano lo sciopero potrebbe colpire sia i tram che i bus in altre fasce orarie.

Motivazioni dello sciopero mezzi

Lo sciopero del 10 gennaio 2025, è stato proclamato dal sindacato Faisa Confail per richiamare l’attenzione su problematiche urgenti che riguardano il settore del trasporto pubblico locale:

Condizioni di lavoro peggiorative : i contratti collettivi nazionali ( CCNL ) sono ritenuti sempre meno favorevoli per i lavoratori di bus, metro e tram.

: i contratti collettivi nazionali ( ) sono ritenuti sempre meno favorevoli per i lavoratori di bus, metro e tram. Sicurezza sul lavoro : cresce l’allarme per la tutela di chi opera sui mezzi pubblici.

: cresce l’allarme per la tutela di chi opera sui mezzi pubblici. Crisi di personale: sempre meno conducenti di bus e tram scelgono di intraprendere questa professione, con ripercussioni sulla qualità del servizio.

Ritardi e cancellazioni previsti per bus, metro e tram

Lo sciopero mezzi del 10 gennaio 2025 avrà un impatto significativo su chi utilizza bus, metro e tram per spostarsi, specialmente nelle grandi città. Tra i disagi più probabili:

Interruzioni nei servizi di bus, metro e tram : alcune linee potrebbero non essere operative durante le 4 ore dello sciopero.

: alcune linee potrebbero non essere operative durante le 4 ore dello sciopero. Traffico congestionato : l’assenza di bus e tram potrebbe spingere molti utenti a utilizzare l’auto privata.

: l’assenza di bus e tram potrebbe spingere molti utenti a utilizzare l’auto privata. Ritardi nei collegamenti periferici: le aree meno servite dai mezzi rischiano di rimanere isolate per diverse ore.

Lo sciopero mezzi del 10 gennaio 2025 crea criticità per bus, metro e tram in Italia. Mentre i lavoratori chiedono maggiore tutela e condizioni contrattuali adeguate, i cittadini si trovano a dover affrontare un servizio pubblico in difficoltà.

