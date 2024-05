MOBILITÀ

Il Giro d’Italia la tredicesima tappa a Riccione Cento, venerdì 17 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 11.00 fino ad avvenuto passaggio. La tredicesima tappa del Giro d’Italia a Riccione Cento parte il 17 maggio 2024, alle ore 13.oo da Piazzale Roma dove i ciclisti confluiranno su viale Verdi per immettersi poi su viale D’Annunzio verso Rimini con direzione Cento. Strade chiuse dalle ore 11.00.

La tappa del Giro d’Italia è preceduta, dal passaggio del “serpente” della Carovana pubblicitaria che approderà a Cesena intorno alle ore 12:15 per poi sostare in zona Ponte Nuovo fino alle ore 13:00.

Strade chiuse Giro d’Italia Riccione Cento 17 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Riccione venerdì 17 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Strade chiuse a Riccione 17 maggio 2024 per la tappa Giro d’Italia Riccione Cento

Venerdì 17 maggio 2024 si disputa la tappa del Giro d’Italia a Riccione con partenza alle ore 13.oo.

I partecipanti alla tredicesima tappa partono alle ore 13.00 da piazzale Roma e transiteranno in viale Ceccarini per raggiungere il gazebo centrale e girare in viale Dante, che percorreranno fino all’incrocio con viale Verdi. Da viale Verdi si sposteranno in direzione mare su viale D’Annunzio e pedaleranno fino al confine con Rimini.

Strade chiuse lungo tutto il tragitto della corsa a partire dalle 11.00 del mattino. L’ufficio traffico, posizionerà delle transenne per impedire l’accesso ai veicoli in tutti gli incroci con le strade chiuse interessate dal passaggio del giro. Consentito l’attraversamento ai residenti ad esclusione del momento in cui transiteranno i mezzi della carovana pubblicitaria attorno alle ore 11,30, e dei ciclisti in gara, a partire dalle ore 13.00.

Divieti e strade chiuse sul tragitto del Giro d’Italia a Riccione Cento

Per il passaggio dei ciclisti per la tappa del Giro d’Italia a Riccione Cento strade chiuse: la Statale 16 è chiusa il 17 maggio 2024 a partire dalle 10,30 e fino alle 13,30 circa.

Ma la Statale a Rimini potrà essere attraversata in direzione mare monte e viceversa. 4 rotatorie presiedute dagli agenti di Polizia locale: Varisco/Rosmini (rotonda dei Vigili del Fuoco); Covignano; rotonda ‘Valentini’ (accesso quartiere Padulli da via Tosca); e Via della Fiera/Grotta rossa. Resteranno sempre percorribili i 2 sottopassi delle vie Rodriguez e Marecchiese.

Per chi da Riccione ha la necessità di spostarsi a Rimini è consigliato di transitare lungo viale Veneto, raggiungere viale Coriano e poi il centro di Rimini transitando dal sottopasso di viale Rodriguez (tra Rds Stadium e Colosseo). E’ invece suggerito l’utilizzo dell’autostrada A14 con uscita al casello di Rimini Nord per chi deve raggiungere la parte nord del capoluogo.

Divieti di sosta 17 maggio 2024 Giro d’Italia a Riccione Cento

A partire dalle ore 7.00 del mattino e fino alle 14.00 di venerdì 17 maggio è vietato parcheggiare veicoli lungo tutto il percorso di gara. Sempre a partire dalle ore 7.00 strade chiuse viale Milano, da piazzale San Martino al porto, per consentire le operazioni logistiche di tutti i componenti delle squadre.

Mezzi pubblici e bus venerdì 17 maggio 2024 Giro d’Italia a Riccione Cento

Start Romagna invita ad utilizzare i canali Start per maggiori informazioni.

Previsti la sospensione della circolazione stradale, nei tratti di strada urbana del comune di Cesena. Divieto di transito con chiusura totale al traffico dalle ore 11:30 alle ore 14:15 e fino al completo passaggio dei ciclisti.

In occasione della tredicesima tappa potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale.

A partire dalla tarda mattinata e fino a cessata esigenza. Le linee dei mezzi di trasporto pubblico potrebbero subire deviazioni o interruzioni nei bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.