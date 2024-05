MOBILITÀ

Giro d’Italia la diciannovesima tappa a Mortegliano- Sappada venerdì 24 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00.

La partenza del Giro d’Italia è prevista alle ore 13:05 da Mortegliano venerdì 24 maggio 2024. Si inizia risalendo al valle del Tagliamento toccando San Daniele del Friuli, Forgaria nel Friuli e Peonis. Dopo Tolmezzo inizia la successione di salite che porta all’arrivo a Sappada.

Strade chiuse Giro d’Italia a Mortegliano Sappada 24 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Mortegliano venerdi 24 maggio 2024 è previsto il divieto di sosta, transito e rimozione dei veicoli dalle ore 10.00 del 23 maggio e fino alle 19.00 del 24 maggio. Sono dunque chiuse al traffico le seguenti strade:

Via Marconi

Via Noaria

Via Udine

Largo Palese

Divieto di sosta Giro d’Italia a Mortegliano Sappada 24 maggio 2024

Divieto sosta, transito e rimozione veicoli dalle ore 10.00 del 23 maggio alle 19.00 del 24 maggio nelle seguenti strade :

Largo Palese, Via Martini e Via Mazzini, Viale Friuli, (in entrambe le carreggiate),Via Arborea e parcheggi campo sportivo.

Via Cividale chiusa da intersezione con SR 353 a piazzale Udine dalle ore 5.00 del 24.5 alle 15.00 del 24 maggio

Largo Foro Boario -divieto sosta e rimozione veicoli dalle ore 5.00 del 24.5 alle 11.00 del 24 maggio

Via Cavour (da P. Verdi a intersezione con via Lestizza) -divieto sosta, transito e rimozione veicoli dalle ore

10.00 del 23.5 alle 19.00 del 24.5.

10.00 del 23.5 alle 19.00 del 24.5. Via Lestizza, Via L. Da Vinci e Vicolo campo sportivo , parcheggio palestra comunale dalle ore5.00 del 24.5 alle 15.00 del 24.5.

Parcheggio sterrato comunale

Via Lavariano

Le strade esterne al centro saranno a senso unico nella giornata del 24 maggio dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze lungo le vie Talmassons SP78 e VIA FLUMIGNANO SP43 (direzione sud fino a intersezione con SR 252 “Napoleonica”, con possibilità di parcheggio su una corsia).

In occasione della diciannovesima Tappa del Giro d'Italia 2024 ci saranno modifiche alla viabilità per cui i servizi di trasporto pubblico locale non potranno essere garantiti.

La cittadina di Sappada invece si prepara a vivere l’evento della notte rosa il 23 maggio, alla vigilia della tappa del Giro d’Italia.

La viabilità sarà chiusa al traffico automobilistico, i negozi resteranno aperti fino a tarda sera, e lungo la via principale si potranno trovare chioschi gastronomici ed esibizioni di artisti e musicisti a partire dalle 18:00.

Le restrizioni alla viabilità inizieranno il 24 maggio, ma potrebbero essere anticipate già dalla sera del 23.