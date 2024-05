MOBILITÀ

Giro d’Italia l’ultima tappa a Roma domenica 26 maggio 2024 ecco le strade chiuse. Diverse saranno le chiusure e i disagi per la viabilità in diverse zona. Prevista anche una passerella intorno ai monumenti simbolo della città eterna e il passaggio sul lungomare di Ostia.

Per il Giro d’Italia a Roma, domenica 26 maggio 2024, strade chiuse alla viabilità dalle ore 12.00.

La partenza del Giro d’Italia a Roma è prevista alle ore 15:30 dall’Eur e l’arrivo è previsto per le 18:45 a Via di San Gregorio.

Il percorso della gara si snoderà tra l’Eur e Ostia (lungo la Cristoforo Colombo), attraversando il Centro tra le Terme di Caracalla, i Fori, il Colosseo, l’area dell’Aventino e del Circo Massimo, via di San Gregorio.

Strade chiuse Giro d’Italia Roma 26 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Roma domenica 26 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità dalle ore 12.00 e fino a cessate esigenze. Alcuni divieti scatteranno già alle 7 del sabato mattina. Le prime modifiche al traffico scatteranno alle 20 di sabato con la chiusura di via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca. Dalle 0:30 di domenica prevista la chiusura di via di San Gregorio mentre dalle 4 sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino.

Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Piazza del Popolo

Piazza Venezia

Via del Plebiscito

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza Bocca della Verità

Largo di Torre Argentina

Via dei Cerchi

Via del Circo Massimo

Viale delle Terme di Caracalla

Piazza di Porta Capena

Via del Tempio di Giove

Il percorso del 26 maggio 2024 Giro d’Italia a Roma

Il percorso toccherà: viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Le linee bus e tram e mezzi a Roma deviazioni e sospensioni domenica 26 maggio 2024

Tra le prime ore di domenica 26 maggio e sino a cessate esigenze in occasione dell’arrivo del giro d’Italia a Roma, sono previste modifiche per 62 linee Atac e 8 linee della rete Roma TPL.

In particolare si prevede la temporanea sospensione di queste 11 linee:

linea 3L, dalle 6:00 alle 19:50, 40, dalle 6:30 alle 19:40, 51, da inizio servizio e sino alle 20, linea 64, dalle 6:00 alle 19:50

70, dalle 6:00 alle 20:00, linea 160, dalle 12:00 alle 17:00, linea 170, dalle 6:00 alle 20:00, linea 628, dalle 6:00 alle 20:00

linea 714, dalle 13:00 alle 17:00, linea 06, dalle 13:00 alle 16:40, linea 070, dalle 13:00 alle 17:00.

Le linee 016F, 062, 8, 23, 30, 31, 34, 44, 46, 60, 62, 63, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 190F, 280, 492, 671, 708, 715, 716, 762, 766, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7 e NMB saranno invece deviate e/o limitate nei loro percorsi, anche in base alla fascia oraria.

Le linee dei quartieri Eur e Ostia saranno deviate tra le 13:00 e le 17:00. Si tratta delle linee 700, 705, 706, 709, 712, 772, 014, 062 e C13.

Per quanto riguarda i collegamenti gestiti da Roma TPL, le linee 763, 764, 767, 771, 777, 778 e C8 saranno deviate dalle ore 12:00 alle 17:00 circa. La 982 invece, nella zona centrale della città, cambia percorso in base alle chiusure che saranno disposte dalla Polizia Locale nel corso della gara.

Qui potete consultare ulteriori dettagli su mezzi a Roma delle linee ATAC

Linee metro stazioni chiuse Giro d’Italia Roma 26 maggio 2024

Potrebbero chiudere le stazioni Colosseo e Circo Massimo della metro B. In alternativa, si potranno utilizzare le fermate di Piramide e Cavour. In alternativa fermate Piramide e Cavour.

Eventi del Giro d’Italia a Roma

Nell’arco della mattinata sono previsti eventi collaterali alla tappa del Giro d’Itala a Roma, tra le 9,30 e le 14,30, che interesseranno sia il Centro che l’Eur. Uno di questi è il Family Ride, una pedalata di gruppo con partenza alle 11:15 a viale delle Terme di Caracalla e arrivo sotto l’arco ufficiale del Giro d’Italia in Via di San Gregorio.