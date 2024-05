MOBILITÀ

Giro d’Italia la nona tappa a Napoli domenica 12 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 18.00 dell’11 maggio 2024 fino alle ore 18.00 del 12 maggio 2024.

L’arrivo del Giro d’Italia a Napoli è previsto tra le ore 16.30 e le 17.30 del 12 maggio 2024.

I ciclisti del Giro d’Italia a Lucca arrivano dalla zona flegrea dopo aver toccato i comuni di Giugliano, Lago Patria, Bacoli, Pozzuoli. Per poi entrare nel Comune di Napoli da via Provinciale San Gennaro, in direzione Piazzale Tecchio, percorrendo viale Kennedy. Da qui, punteranno, attraverso via Diocleziano, in direzione discesa Coroglio verso via Giovanni Boccaccio e via Alessandro Manzoni. Raggiungono piazza Sannazaro, percorrendo viale Gramsci, piazza Repubblica con direzione via Caracciolo. Raggiungono l’arrivo, alla Rotonda Diaz, intorno alle ore 17,15 circa, luogo in cui si concluderà la nona tappa del Giro d’Italia a Napoli.

Strade chiuse Giro d’Italia Napoli 12 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Napoli domenica 12 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Divieti e strade chiuse sul tragitto del Giro d’Italia a Napoli

Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze chiuse le seguenti strade:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo.

Divieto di immissione nelle vie interessate dal percorso del Giro d’Italia a Napoli di cui al precedente punto, per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree e strade con esse confinanti;

Sospensione degli attraversamenti pedonali e il divieto di attraversare i tratti interessati dal passaggio del Giro d’Italia a Napoli di cui al precedente punto.

Strade chiuse Giro d’Italia a Napoli

Il 12 maggio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 17:30 e comunque fino a cessate esigenze strade chiuse:

nel sottopasso di via Claudio; in piazzale Tecchio, nella carreggiata di collegamento dall’intersezione con via G.B. Marino all’intersezione con viale J.F. Kennedy e nella carreggiata di collegamento tra la confluenza con il sottopasso di via Claudio e fino all’intersezione con via Diocleziano;

Senso unico di circolazione in piazzale Tecchio, nella carreggiata tra l’aiuola centrale e la Facoltà di Ingegneria, dall’intersezione con viale Augusto all’intersezione con via Giulio Cesare; in piazza Sannazaro nella carreggiata dall’intersezione con la galleria Laziale alla confluenza con via Giordano Bruno; in via Giordano Bruno dalla confluenza con piazza Sannazaro in direzione piazza della Repubblica.

Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e comunque fino a cessate esigenze in via Caracciolo, da via Tommaso Campanella a piazza della Repubblica, una corsia di emergenza di metri 3,50 lato fabbricati con direzione piazza della Repubblica (a cura degli organizzatori).

Il 12 maggio 2024, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze: senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via F. Caracciolo a viale A. Gramsci; per i veicoli provenienti da viale A. Gramsci, obbligo di svolta a destra all’intersezione con piazza

Il divieto di transito eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

dalle ore 3:00 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo e in viale Dohrn;

e dalle ore 3:00 alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella.

Divieti di sosta dal 10 maggio 2024 sul tragitto del Giro d’Italia a Napoli

Il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento:

dalle ore 0:01 del 10 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via Cesario Console, ambo i lati;

in viale Dohrn, ambo i lati dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 23:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze

Sabato 11 maggio 2024 dalle ore 18.00 fino alle alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze in via F. Caracciolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e via Tommaso Campanella. Via Sannazaro, ambo i lati dalle ore 18:00 dell’11 maggio 2024 alle ore 18:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze.

Divieto di sosta dall’11 maggio 2024 Giro d’Italia a Napoli

Dalle ore 18:00 del’11 maggio alle ore 17:30 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti interessati dal percorso del Giro d’Italia a Napoli di cui al precedente punto

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy – piazzale Tecchio – via Diocleziano – via Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – via Coroglio – discesa Coroglio – via Giovanni Boccaccio – via Alessandro Manzoni – via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina – piazza Sannazaro – viale Antonio Gramsci – piazza della Repubblica – viale Anton Dohrn – via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo.

Dalle ore 18:00 dell’11 maggio alle ore 20:00 del 12 maggio 2024 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli autorizzati dall’Organizzazione dell’evento, le aree di sosta riservate alle forze dell’ordine e le aree di sosta riservate ai titolari di contrassegno “H” personalizzato, in: via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra via San Pasquale e vico S. Guido; piazza Vittoria.

Le linee bus Napoli deviazioni e sospensioni domenica 12 maggio 2024

Modifica percorsi dei mezzi di trasporto pubblico locale e la deviazione/sospensione delle linee del trasporto pubblico locale interessate al Giro d’Italia a Napoli

Mezzi pubblici e bus EAV domenica 12 maggio 2024 Giro d’Italia a Napoli

In previsione della tappa del Giro d’Italia Avezzano – Napoli prevista per il giorno 12 maggio 2024, nella zona flegrea e nella città di Napoli interessate al Giro d’Italia, sono apportate modifiche alle seguenti linee: LINK

Mezzi pubblici e bus ANM domenica 12 maggio 2024 Giro d’Italia a Napoli

Il 12 maggio 2024 variazioni dei mezzi e bus per il passaggio del Giro d’Italia a Napoli, tra le ore 13:00 e le 17:30 circa di domenica 12 maggio 2024, sono programmate le seguenti variazioni al servizio di linea: LINK

Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00 / profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.

Open Village a piazza del Plebiscito Giro d’Italia a Napoli 12 maggio 2024

In occasione della tappa del Giro d’Italia a Napoli, in piazza del Plebiscito è allestito l’Open Village del Giro, che sarà aperto sabato 11 dalle ore 16:00 alle 23:00 e domenica a partire dalle 13.30, con la musica di RTL e diversi momenti di animazione, intrattenimento e giochi: uno spazio nel quale i visitatori potranno entrare in contatto con la realtà e il mondo della Corsa rosa.

Domenica 12 maggio, dalle 14:20, si esibisce l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli.