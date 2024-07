A30 CASERTA-SALERNO: NUOVO SVINCOLO MADDALONI, CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI-NOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 luglio 2024 – Sulla A30 Caserta-Salerno, nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del nuovo svincolo di Maddaloni, per consentire il getto in calcestruzzo della soletta del nuovo cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 luglio, è stata pianificata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli (km 0+000) e Nola (km 18+900), in entrambe le direzioni – Salerno e Caserta/A1 Milano-Napoli.

Il cronoprogramma delle attività – che per specifiche ragioni tecniche devono essere svolte in assenza di traffico – è stato finalizzato con l’obiettivo di limitare il più possibile l’impatto sui transiti e concentrare al massimo le lavorazioni, che prevedono quindi l’esecuzione con un’unica notte di chiusura.

Contestualmente alla chiusura del tratto, non saranno raggiungibili le aree di servizio Tre Ponti ovest e Tre Ponti est, rispettivamente verso Salerno e in direzione di Caserta.

Al fine di agevolare l’utenza, la Direzione di Tronco di Cassino ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza alla viabilità e un presidio di squadre di segnaletica di cantiere.

Sono stati inoltre identificati i seguenti percorsi alternativi:

Per gli utenti diretti verso sud: -dalla A1 Milano-Napoli verso Salerno: proseguire sulla A1 verso Napoli, uscire a Pomigliano Villa Literno, immettersi sulla SS7 bis seguendo le indicazioni per Nola/Pomigliano ed entrare a Nola, sulla A30, per proseguire poi in direzione di Salerno. In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Napoli e immettersi sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno; -dalla A1 Milano-Napoli verso la A16 Napoli-Canosa direzione Canosa/A14 Bologna-Taranto: proseguire sulla A1 verso Napoli e immettersi in A16, in direzione Canosa/A14. In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Caianello, al km 701+100 della A1, proseguire poi sulla SS372 Telesina verso Benevento ed entrare in A16 attraverso la stazione di Benevento, per proseguire poi in direzione Canosa/A14.

Per gli utenti diretti verso nord: -da Salerno verso la A1 Milano-Napoli: anticipare l’uscita alla stazione di Nola, al km 18+900 della A30, immettersi sulla SS7 bis seguendo le indicazioni per Acerra/Villa Literno ed entrare in A1 attraverso lo svincolo di Pomigliano Villa Literno. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa, in direzione di Napoli e proseguire poi sulla A1 Milano-Napoli; -dalla A16 Napoli-Canosa verso la A1 Milano-Napoli: continuare su questa autostrada, fino a raggiungere l’allacciamento con la A1, dove proseguire in direzione di Roma o di Napoli. In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Benevento, al km 68+700 della A16, proseguire poi sulla SS372 Telesina verso Caianello ed entrare in A1 attraverso la stazione di Caianello.