MOBILITÀ

Giro d’Italia la diciottesima tappa a Fiera di Primiero Padova giovedì 23 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 14.00 fino alle ore 17.00.

La partenza del Giro d’Italia a Padova è prevista alle ore 13:10 da Fiera di Primiero giovedi 23 maggio 2024, l’arrivo è in Prato della Valle.

A Padova sono chiuse le strade interessate dal passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia e le vie limitrofe. L’ordinanza sulla viabilità diramata dal Comune di Padova prevede la chiusura temporanea dell’area pedonale e dell’anello pattinabile di Prato della Valle dalle ore 22.00 di mercoledì 22 maggio 2024 alle ore 23.00 di giovedì 23 maggio 2024.

Strade chiuse Giro d’Italia Padova 23 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Padova giovedì 23 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità dalle ore 6.00 alle ore 20.00. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Via Giacomo Leopardi- via Cavazzana- Prato della Valle – corsie veicolari sul lato sud, tra corso Vittorio Emaneule II e via Cavazzana; Prato della Valle – corsie veicolari sul lato est, tra via Beato L. Belludi e via Cavazzana- via Cinquantottesimo Fanteria; via Giosuè Carducci, tratto compreso tra Prato della Valle e via A. Mario; vicolo Cigolo.

Chiuse invece dalle 10.30 alle 20 le seguenti strade: via Piovese, tratto compreso tra il confine comunale ed il ponte di Voltabarozzo; ponte di Voltabarozzo; via Jacopo Facciolati; via Alessandro Stoppato; via Alessandro Manzoni, tratto compreso tra via A. Stoppato e via G. Leopardi; via Giovanni Canestrini, tratto compreso tra via A. Pertile e via G. Perin, eccetto veicoli pubblici e privati con accesso all’ospedale Sant’Antonio. Chiuso infine dalle ore 10 alle 19 lo svincolo n. 12 di corso I Maggio e corso Esperanto, bretelle in uscita su via Piovese.

Divieto di sosta del 23 maggio 2024 Giro d’Italia a Padova

Per il Giro d’Italia a Padova è previsto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, nei seguenti tratti stradali, dalle ore 20.00 di martedì 22 maggio 2024 alle ore 20.00 di giovedì 23 maggio 2024 e fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:

-via Piovese, tratto compreso tra via Pizzamano e via A. Zacco

– via Jacopo Facciolati

– via Egidio Forcellini, tratto compreso tra via G. Da Nono e via J. Facciolati, lato civici dispari

– Prato della Valle, area di sosta fronte e antistante ristorante Zairo

– Prato della Valle, area riservata all’Arma dei Carabinieri

– via Giosuè Carducci, tratto compreso da Prato della Valle a via A. Mario, ambo i lati – via Pietro Gerardo, tratto compreso tra il numero civico 34 e via E. Forcellini, lato civici dispari .

Leggi anche:

Le linee bus e i mazzi pubblici a Padova deviazioni e sospensioni giovedì 23 maggio 2024

Giovedì 23 maggio, in occasione dell’arrivo a Padova della 18esima tappa del Giro d’Italia, molte linee bus urbane di Busitalia Veneto sono costrette a variare il proprio percorso. Le uniche a rimanere invariate saranno il Tram e le linee 4, 6, 9, 10, 15, 19, 21 e 25.

Il rientro a casa degli studenti a fine scuola sarà garantito con servizi bus navetta in partenza alle ore 12.00 dai plessi scolastici verso le rispettive destinazioni.

Ecco tutte le variazioni al servizio di linea: BUSITALIA VENETO

Mezzi pubblici e bus giovedì 23 maggio 2024 Giro d’Italia a Padova

Le linee dei mezzi pubblici modificate sono:

Urbane: 3-5-7-11-12-13-14-16-22-24

Extraurbane: E001-E002-E003-E004-E005-E006-E007-E013-E016-E035-E037-E060-E062-E063-E071-E073

Colli: A – AT – ATL – M – T – TL

Dal centro di Fiera di Primiero saranno presenti due maxischermi a pochi passi dal Villaggio Commerciale, dal Podio Firme e dalla linea dello Start di partenza presso il Parco Clarofonte , Piazza Cesare Battisti. Inizio diretta dalle ore 12.35.