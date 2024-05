MOBILITÀ

Giro d’Italia la ventesima tappa partirà da Alpago (Belluno) e si concluderà a Bassano del Grappa (Vicenza) sabato 25 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 17.00 fino cessate esigenze (ore 20.00 circa).

La partenza del Giro d’Italia è prevista alle ore 11:40 da Alpago l’arrivo è a Bassano del Grappa alle ore 17.15.

A Bassano del Grappa sono chiuse le strade interessate dal passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia e le vie limitrofe. L’ordinanza sulla viabilità prevede la chiusura di alcune vie del percorso di gara tra Romano e Bassano Centro.

Nello specifico saranno chiuse: Via Cunizza da Romano, Via Col Moschin, Via S. Benedetto, Via Maello, Via Passalacqua, Via Bgt.

Strade chiuse Giro d’Italia a Bassano del Grappa 25 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Bassano del Grappa, sabato 25 maggio 2024, strade chiuse alla viabilità dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Via Parolini, via Remondini, viale delle Fosse, via Chilesotti, via dell’Ospedale, viale Venezia (nel tratto compreso tra viale delle Fosse e via Bernucci), piazzale Giardino, via Brigata Basilicata e via San Vito-Via Maello- via Passalacqua- Via Motton- via Santa Caterina.

Compatibilmente con le operazioni di transennatura sarà consentita la circolazione dei frontisti e dei residenti fino alle ore 19.00 circa.

La ZTL è sospesa dalle ore 5.00 del 25 maggio 2024 fino alle ore 20.00 della medesima giornata.

Strade chiuse sul Monte Grappa sabato 25 maggio 2024

Anche la viabilità sul Monte Grappa sarà modificata per il passaggio del Giro d’Italia: dalle ore 18:oo di venerdì 24 maggio 2024 scatta il divieto di accesso a camper, pullman, furgonati e ogni mezzo adibito a campeggio. Dalle ore 6:00 di sabato 25 maggio 2024 accesso consentito solo a ciclisti e pedoni fino a due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti. In pianura saranno ricavate apposite aree per il parcheggio.

Le modifiche della viabilità e le aree di parcheggio saranno indicate in una apposita piantina che verrà pubblicata nei siti dei comuni e sui social ma verrà anche stampata e distribuita.

Divieto di sosta del 25 maggio 2024 Giro d’Italia a Bassano del Grappa

Per il Giro d’Italia a Bassano del Grappa è previsto il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, nei seguenti tratti stradali, dalle ore 6.00 alle ore 19.00 di sabato 25 maggio 2024 e fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:

Lungo il percorso di gara (via Cunizza da Romano, via Col Moschin, via San Benedetto, via Maello, via Passalacqua, via Brigata Basilicata)

In viale delle Fosse (compresi i controviali), piazzale Giardino, piazzale Trento tronco est, via Remondini, via Brocchi

nel parcheggio “Le Piazze”

Via Jacopo da Ponte, via Chilesotti, via dell’Ospedale, viale Venezia (nel tratto compreso tra via De Blasi e viale delle Fosse) e via Vaccari

In piazzale Trento/Foro Boario

Nel parcheggio della CMP Arena di via Ca’ Dolfin

Leggi anche:

Autobus e mezzi pubblici Giro d’Italia sabato 25 maggio 2024

Le linee bus e i mazzi pubblici a Bassano del Grappa subiranno deviazioni e sospensioni sabato 25 maggio 2024.

In occasione dell’arrivo a Bassano del Grappa della 20esima tappa del Giro d’Italia, molte linee bus urbane MOM indicativamente dalle ore 10.00 (Vittorio Veneto) alle ore 18.00 potranno subire sospensioni o modifiche.

Ecco tutte le variazioni al servizio di linea: MOM

Servizi mezzi pubblici extraurbani Bassano del Grappa

Linee con corse sospese durante la chiusura strade: LINEE 110, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 191, 192, 217, 224, 960. Linee con corse in deviazione: LINEA 203, 204.

Servizi mezzi pubblici urbani Bassano del Grappa

Vittorio Veneto – servizi sospesi:

LINEA 31: dalle 9.15 direzione Longhere fino alle ore 12.15 o fino a cessate esigenze.

Dove parcheggiare a Bassano del Grappa sabato 25 maggio 2024

A Bassano del Grappa per il passaggio del Giro d’Italia sono adibite delle aree parcheggio a valle. Parcheggi nelle seguenti località: