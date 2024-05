LOGISTICA

FERCAM in India apre la sua prima filiale a New Delhi. La nuova filiale FERCAM, denominata “FERCAM INDIA PVT LTD”, segna l’ingresso di FERCAM nel mercato indiano. La nuova società indiana è operativa a partire dal 1 giugno 2024.

Questa filiale di FERCAM in India, è diretta da Vishal Sign, sotto la supervisione di Jury Michelozzi, Responsabile Air & Ocean di FERCAM.

Obiettivi di espansione di FERCAM in India

FERCAM sceglie New Delhi, in India, come sede iniziale per via degli elevati volumi di traffico e della rilevanza economica della regione.

“Abbiamo deciso di focalizzarci inizialmente su New Delhi come scelta naturale sia per gli importanti volumi di traffico già esistenti, sia per l’importanza economica del distretto”, afferma Jury Michelozzi, Responsabile Air & Ocean di FERCAM.

La presenza di personale diretto permette a FERCAM in India di essere più vicina alle esigenze dei clienti, offrendo servizi aerei e marittimi consolidati.

Nei piani strategici di FERCAM è previsto un rafforzamento della presenza in altre città chiave come Mumbai, Calcutta e Chennai. “Si tratta delle principali realtà produttive indiane che permetteranno di coprire con la nostra presenza diretta l’intero paese”, afferma Michelozzi.

Contesto economico in India

A differenza dell’economia europea, che attualmente cresce a un ritmo lento o stagnante, il subcontinente indiano sta vivendo un periodo di significativa espansione economica.

Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), l’India diventerà la terza economia più grande al mondo entro il 2027, con un PIL superiore a 5 trilioni di dollari.

Strategia di FERCAM in India

“Il nostro obiettivo è di svilupparci laddove l’economia cresce e di conseguenza anche la domanda di servizi logistici e spedizioni è vivace”, spiega Hannes Baumgartner, CEO di FERCAM.

FERCAM serve già molti clienti attivi in India tramite le sue divisioni mare e aereo in Europa, gestendo le importazioni ed esportazioni per i produttori indiani.

L’apertura della filiale in India è una conseguenza naturale della strategia di FERCAM di essere sempre vicina ai clienti e al mercato, con dipendenti locali che conoscono le peculiarità del territorio, garantendo la massima qualità e affidabilità dei servizi.

Informazioni su FERCAM

FERCAM, operatore logistico multinazionale a gestione familiare, ha concluso il 2023 con un fatturato di 1,06 miliardi di euro. L’azienda è presente in 21 paesi con filiali di proprietà e una rete globale di corrispondenti.

Offre una vasta gamma di servizi specializzati nei settori del trasporto e della logistica:

FERCAM Transport: carichi su strada e rotaia.

FERCAM Air & Ocean: spedizioni aeree e marittime in import ed export, con una propria struttura per la gestione delle attività doganali.

FERCAM Special Services: logistica dell’arte, fiere ed eventi, traslochi e relocation services, e gestione documentale archivi con servizi specialistici per aziende e privati.

L’espansione di FERCAM in India consolida la sua presenza globale, confermando la capacità dell’azienda di offrire servizi di alta qualità e affidabilità, adattandosi alle esigenze dei mercati in crescita.

**Nella foto: Jury Michelozzi – A&O Director, Hannes Baumgartner – Amministratore Delegato FERCAM, insieme ai partner indiani