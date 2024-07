LOGISTICA

Italia e Francia: il direttore dell’ Agenzia Doganale e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato oggi a Roma il direttore delle dogane francesi, Florian Colas, per una riunione bilaterale.

Al centro dei colloqui molti sono stati i temi di primaria rilevanza affrontati, come ad esempio la riforma del codice doganale dell’Unione Europea-attualmente in discussione a Bruxelles- il rafforzamento della lotta al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

Oltre all’importanza dei temi citati, la riunione bilaterale tra i direttori è stata anche un momento per fare il punto sullo stato dell’arte della collaborazione tra le dogane di Italia e Francia ed esplorare nuove opportunità di mutuo sostegno.

“La presenza in Italia del direttore Florian Colas conferma la solidità dei rapporti tra le dogane italiane e quelle francesi – ha dichiarato Roberto Alesse, Direttore dell’Agenzia Doganale e dei Monopoli (ADM) – il nostro incontro è servito a rilanciare la cooperazione tra due amministrazioni che condividono la stessa visione sul futuro della dogana europea e che sono molto determinate ad intensificare le procedure di controllo per il contrasto alle frodi di ogni genere ed ai traffici illeciti. Le frontiere doganali europee saranno rafforzate grazie al nostro comune impegno in favore dell’Unione Doganale”- conclude il direttore Roberto Alesse.

La delegazione francese proseguirà ora verso Genova, dove sarà illustrato il complesso delle procedure di controllo doganale al porto ed aeroporto, nonché le tecniche e metodologie seguite nei controlli su merci e passeggeri.

