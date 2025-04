AEREO

La sospensione di trasporti e spedizioni entra in vigore da lunedì 21 aprile 2025

A causa dei nuovi dazi USA imposti da Trump, DHL da lunedì 21 aprile 2025, sospende le spedizioni negli USA per pacchi con valore oltre gli 800 dollari

Dazi USA e nuove normative doganali cambiano le regole per chi spedisce negli Stati Uniti. DHL annuncia la sospensione temporanea delle spedizioni negli USA per il trasporto di pacchi con valore superiore a 800 dollari. ‎

La decisione di DHL che prevede la sospensione delle spedizioni entra in vigore da lunedì 21 aprile 2025, in risposta agli aggiornamenti normativi sui dazi Usa introdotti da Trump.

Dazi USA e impatto sulle spedizioni

Modifica delle soglie per le spedizioni soggette a dazi e sdoganamento formale. La nuova soglia, dal 5 aprile 2025, è ora fissata a 800 dollari, contro i precedenti 2.500. Questo ha comportato un notevole aumento delle pratiche doganali per ogni pacco causando ritardi nei tempi di trasporto e consegna.

Di conseguenza, DHL ha annunciato che:

Per pacchi sopra gli 800 dollari business-to-consumer B2C (privati) le spedizioni sono sospese

le spedizioni sono sospese Le spedizioni business-to-business B2B (aziende) sopra la soglia degli 800 dollari continueranno, ma i trasporti e le consegne potranno subire ritardi legati ai dazi .

sopra la soglia degli 800 dollari continueranno, ma i trasporti e le consegne potranno subire . Nessuna modifica per trasporti e spedizioni B2B e B2C sotto gli 800 dollari, che non sono soggette a dazi aggiuntivi né sospensioni.

Dazi e logistica: nuove sfide per il settore

L’inasprimento delle normative sui dazi negli Stati Uniti mette sotto pressione l’intero comparto delle spedizioni internazionali. Coinvolge direttamente la logistica e a cascata anche l’autotrasporto.

DHL, come altri operatori del settore della logistica, è costretta a riorganizzare i processi interni per far fronte al carico amministrativo generato dai nuovi dazi doganali USA, attivando procedure di sdoganamento 24 ore su 24.

La sospensione di trasporti e spedizioni DHL sopra gli 800 dollari verso gli USA è da considerarsi temporanea, in attesa che la situazione legata si stabilizzi. DHL continuerà a monitorare gli sviluppi normativi e fornirà aggiornamenti agli operatori e ai clienti interessati.

Spedizioni internazionali e strategie logistiche

Le nuove soglie sui dazi negli Stati Uniti ridefiniscono gli equilibri della logistica internazionale e a cascata dell’autotrasporto. Le imprese coinvolte dovranno adeguarsi a una nuova realtà fatta di controlli doganali più severi, tempi più lunghi e costi aggiuntivi.

La comunicazione tempestiva di DHL dimostra l’urgenza con cui il settore deve rispondere alle nuove politiche imposte dai mercati esteri. Tutelando allo stesso tempo l’efficienza del servizio e la soddisfazione dei clienti.

