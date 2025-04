CAMION

Obbligo di assicurazione in vigore per le imprese: cosa cambia con la Legge n. 213/2023

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito quali sono le sanzioni previste per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale obbligatoria.

Con l’entrata in vigore della Legge n.213/2023, è stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese di sottoscrivere una polizza catastrofale, ovvero l’assicurazione contro i danni derivanti da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, frane, esondazioni e inondazioni. Tale obbligo riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Il successivo Decreto-Legge n. 39 del 31 marzo 2025 ha stabilito le scadenze per l’adempimento, differenziandole in base alla dimensione dell’impresa, creando così un calendario progressivo per la piena applicazione dell’obbligo.

Sanzioni per chi non stipula la polizza catastrofale

Attraverso la pubblicazione di una serie di FAQ ufficiali, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito quali siano le sanzioni previste per le imprese che non sottoscrivono la polizza catastrofale. E in particolare l’impatto sull’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), la nuova Legge non ha carattere auto applicativo.

Questo significa che ogni amministrazione pubblica dovrà recepire e integrare tale disposizione all’interno dei propri regolamenti relativi a incentivi e agevolazioni, specificando le modalità operative e le tempistiche di applicazione.

Il Ministero ha chiarito che le imprese che non stipulano la polizza catastrofale e quindi non risultano in regola con l’obbligo assicurativo potrebbero essere escluse dall’accesso agli incentivi. Tuttavia, tale esclusione sarà operativa solo dopo l’adozione del relativo provvedimento di recepimento da parte dell’amministrazione competente.

Retroattività sanzioni assicurazione catastrofale

Un ulteriore chiarimento arriva con la FAQ n.12, nella quale si specifica che le sanzioni per mancata stipula della polizza catastrofale non si applicano retroattivamente. Le imprese che hanno ottenuto agevolazioni prima della scadenza dei termini indicati dal Decreto Legge n.39/2025 non saranno soggette a revoche o penalizzazioni. L’esclusione dall’accesso ai benefici pubblici sarà attiva solo per le domande presentate successivamente alla data del provvedimento attuativo.

Continua a leggere: Autotrasporto: pedaggi autostrada, importi rimborso, dal 3 al 9 giugno prenotazione su albo autotrasporto