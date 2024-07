LOGISTICA

Sarà l’Italia, e precisamente l’Università degli studi di Verona, ad ospitare la nona edizione della Conferenza Europea CSCMP Supply Chain Edge Europe.

L’ottava edizione della Conferenza Europea CSCMP si è infatti appena conclusa a Varsavia ed il timone per la prossima edizione è stato passato alla Roundtable Italiana, nella persona del Presidente Igino Colella Garofalo.

La città di Verona ospiterà la Conferenza Europea CSCMP Supply Chain Edge precisamente il 19 e 20 giugno 2025. Si tratta di una occasione unica per conoscere, approfondire tematiche e fare networking con colleghi ed esperti provenienti da tutta Europa e dal resto del mondo.

Durante la Conferenza Europea si ripercorrono anche una serie di sessioni specialistiche ed educative sulla Supply Chain end-to-end, al fine di sviluppare strategie pratiche e idee attuabili per ciascuna organizzazione e di migliorare l’esperienza professionale dei Supply Chain Managers.

Il tema di approfondimento scelto per il prossimo anno è la trasformazione della Supply Chain in un’economia da lineare a circolare-Supply Chain Transformation: from linear to circular economy – ma non mancheranno tanti altri argomenti che contraddistinguono il mondo della logistica, come ad esempio:

Supply Chain Management

Digital Supply Chain & AI

Planning and S&OP

Warehouse

Transport and Delivery

Sourcing and Procurement

Supply Chain Finance

Circular Economy & Sustainability

Consumers & Customer Centricity in SCM

SC Risk Management & Cybersecurity

Manufacturing and Service Operations

Human Resources, Competence and Leadership

Infine, anche il Seminario di Ricerca Europeo (ERS) sulla Logistica e il Supply Chain Management è una Conferenza globale su studi e ricerche con un background europeo che si svolge in concomitanza con la Conferenza Europea del CSMCP. Promuove discussioni approfondite sulla ricerca di alta qualità e sui nuovi sviluppi in tutto il settore logistico.

Le informazioni sul bando e sulla partecipazione saranno disponibili a breve su un sito dedicato.

