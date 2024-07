LOGISTICA

Il nuovo corridoio intermodale tra Italia e Serbia è stato ufficialmente lanciato a Belgrado. Questo importante evento, ospitato dall’Ambasciatore d’Italia in Serbia, Luca Gori, segna un passo cruciale per il rafforzamento dei rapporti commerciali tra i due paesi. La conferenza è intitolata “I corridoi intermodali Italia – Serbia: le reti e i servizi a sostegno delle imprese”. E’ stata organizzata in collaborazione con la società di logistica italiana Alpe Adria SpA.

Corridoio intermodale tra Italia Serbia

Il corridoio intermodale “Ausava” collega Cervignano del Friuli e Belgrado, coinvolgendo anche il porto di Trieste. Questo nuovo percorso contribuirà significativamente al potenziamento degli scambi commerciali tra Italia e Serbia, offrendo una soluzione logistica efficiente e sostenibile. La presentazione del progetto ha visto la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) tra Alpe Adria SpA e l’interporto di Batajnica, un terminal di recente costruzione a Belgrado, destinato a facilitare il trasporto di merci su unità di trasporto intermodali.

Trasporto merci intermodale Italia Serbia

L’evento per il corridoio intermodale, tenutosi presso la Residenza dell’Ambasciatore, ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui la ministra dell’Economia serba, Adriana Mesarovic, e l’assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante. Il Ministro delle Infrastrutture serbo, Goran Vesic, era presente per sottolineare l’importanza strategica di questa nuova infrastruttura per i Balcani. Durante la serata, il dott. Antonio Gurrieri, Amministratore Delegato di Alpe Adria, ha illustrato il progetto, evidenziando i benefici economici e ambientali del corridoio “Ausava”.

L’Ambasciatore Gori ha letto un messaggio di saluto inviato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani. Gori ha enfatizzato la straordinaria rilevanza del progetto del corridoio intermodale. Per il rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Serbia, sottolineando come l’iniziativa sia nata dal Business Forum di Belgrado del marzo 2023 e abbia trovato ulteriore impulso durante il Forum economico di Trieste nel maggio 2023.

Corridoio Ausava Italia Serbia strategico

Le analisi sull’importanza strategica delle infrastrutture intermodali per i Balcani sono presentate da Alessandro Panaro, Capo del Dipartimento Marittimo ed Energia di SRM (Gruppo Intesa Sanpaolo). Marco Di Liddo, Direttore del CeSI – Centro Studi Internazionali. Entrambi hanno evidenziato come il corridoio intermodale “Ausava” possa sviluppare modalità di trasporto più rapide, efficaci e green, a sostegno dell’ambiente e delle imprese italiane e serbe.

Cooperazione economica più stretto tra i due paesi con il lancio del corridoio intermodale Italia-Serbia. Questa infrastruttura non solo facilita il trasporto di merci in modo più efficiente e sostenibile, ma rafforza anche i legami commerciali e strategici. Promuove lo sviluppo economico e la tutela ambientale. Con l’impegno delle istituzioni e delle aziende coinvolte, il corridoio “Ausava” è destinato a diventare un modello di successo nel panorama logistico internazionale.

