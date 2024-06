LOGISTICA

Il traffico merci intermodale all’Interporto di Nola registra, nei primi mesi del 2024, una costante crescita. Nei primi tre mesi del 2024 è aumentato il traffico ferroviario, grazie all’attivazione di nuove relazioni ferroviarie. Sfiorati i 6 milioni di tonnellate di merci su gomma.

Dopo una fase di stasi, nel 2023 ed in questi primi mesi del 2024, sono stati attivati e potenziati, nuovi servizi di traffico merci intermodale. Da parte di operatori del settore che in precedenza non operavano su Nola Interporto.

Il 2023 per l’Interporto di Nola si è chiuso, quindi, con un +7.4% del traffico merci ferroviario intermodale.

Analisi dati traffico merci intermodale Interporto di Nola

La tendenza di crescita è confermata anche nel primo trimestre 2024. Il traffico merci ferroviario intermodale nei primi tre mesi di quest’anno ha registrato un incremento tendenzialmente in linea, rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Il traffico merci di provenienza marittima, all’Interporto di Nola, nel 2023, ha registrato un calo dipeso dai traffici dal Far East a dalle vicende geopolitiche nel Medio Oriente.

Il calo del traffico merci marittimo è compensato dall’incremento del traffico merci di provenienza terrestre. Questo porta il numero complessivo dei pezzi (ctr e casse mobili), nel 2023, a superare quello registrato nel 2022.

Il 2023 ha fatto registrare un incremento, sia in termini di teu (container) di ca. 11% che di UTI (unità di trasporto intermodale) ca. 4% per il traffico merci intermodale di derivazione ferroviaria o su gomma.

Per quanto riguarda il traffico intermodale su gomma, nel corso del 2023 l’incremento è stato quasi di più 10% del numero di automezzi in ingresso/uscita all’interporto di Nola.

L’incremento del traffico merci intermodale su gomma è dipeso da attività della Dogana. E’ dovuto anche all’insediamento nell’interporto di nuovi operatori, che ha portato l’occupancy al 96%.

Il volume di merce movimentate nell’Interporto di Nola ha raggiunto quasi i 6 milioni di tonnellate (5.952.011).

Alfredo Gaetani, Presidente Interporto Campano S.p.A.: “L’Interporto di Nola, con il suo Terminal Intermodale, si sta adoperando con una grande flessibilità operativa per capitalizzare le opportunità emergenti. Inoltre, il nostro hub è ben posizionato per emergere come un polo intermodale di riferimento nel Sud Italia, offrendo soluzioni innovative e affidabili per le esigenze di trasporto del futuro. Tramite la TIN – Terminal Intermodale Nola, che già accoglie i principali player del mercato ferroviario italiano, l’Interporto di Nola è pronto ad attrarre partner e clienti internazionali interessati realmente a cogliere l’opportunità dell’intermodalità”.

Continua a leggere: Le principali modifiche normative nel settore dei trasporti e spedizioni nel 2024: una guida completa