Ecco le strade chiuse, divieti di sosta ed orari per il Giro d’Italia a Manerba-Livigno 19 maggio 2024

Giro d’Italia la quindicesima tappa Manerba-Livigno domenica 19 maggio 2024.

Si tratta della prima tappa lombarda del Giro d’Italia 2024.

La partenza è dunque prevista alle ore 10.25 a Manerba del Garda e poi l’arrivo a Livigno alle ore 16.00, lungo la pista del Mottolino.

Strade chiuse Giro d’Italia Manerba-Livigno 19 maggio 2024

Per il Giro d’Italia tappa Manerba Livigno domenica 19 maggio 2024, strade chiuse alla viabilità. Prima del passaggio dei ciclisti saranno interdette tutte le strade comunali, provinciali e statali

L’interruzione è prevista anche in Valle Sabbia, Valtrompia e Vallecamonica, da dove il giro lascerà poi la provincia lombarda con l’ascesa del Mortirolo.

Ecco la lista delle strade chiuse al traffico:

A Manerba sarà sospesa la circolazione stradale e sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7.55 alle 11 del 19 maggio nelle strade sotto elencate:

via Degli Alpini dalla rotatoria con via Belvedere alla P.zza S.Bernardo, P.zza S.Bernardo, via Vittorio Veneto, via Delle Rimembranze, via Don A.Merici, P.zza A.Moro, via Vittorio Emanuele II, P.zza Garibaldi, via Zanardelli, via Risorgimento, via Valtenesi, Via Roma, via Campagnola.

La Provinciale Desenzano-Salò SP 572 invece sarà chiusa dalle ore 8 alle ore 11 e fino a fine corsa.

Infine, dopo il passaggio a Cunettone-Villa di Salò e in via Europa, la corsa salirà lungo la Valsabbia, con la chiusura della strada che passa per i Comuni di Roè Volciano, Vobarno, Sabbio Chiese, Barghe, Vestone e Casto.

Divieti di sosta e strade chiuse sul tragitto Manerba- Livigno

E’ previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree e nei seguenti orari:

DALLE ORE 08.00 del 18 Maggio alle ore 18.00 del 19 maggio 2024:

Località Porto Torchio, Piazzale Porto Torchio, via Belvedere, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al lago

DALLE ORE 18.00 del 18 maggio 2024 alle ore 14.00 del 19 maggio 2024:

Piazzale Martiri delle Foibe via delle Noveglie, via Della Selva dall’intersezione con via Delle Noveglie, via Del Rio dall’intersezione con via dei Tulipani all’intersezione con via Belvedere, via del Torchio, Corso Europa nei pressi della rotatoria con via Degli Alpini, via Vittorio Veneto, via Rimembranze, via Don A.Merici, P.zza A.Moro, via Vittorio Emanuele, P.zza Garibaldi, via Zanardelli, via Risorgimento, via Valtenesi

Divieti di transito tappa Manerba-Livigno del Giro d’Italia

Questi i divieti di transito a Manerba:

Dalle ore 17.00 del 18.05.2024 alle ore 16.00 del 19 maggio 2024:

località Porto Torchio, via del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani al Lungolago Olivari, Lungolago Olivari da via Del Ric al Porto Torchio, via Belvedere dall’intersezione con via del Torchio al Porto Torchio, parcheggio sterrato tra via Belvedere e via del Rio;

Dalle ore 05.00- 11.00 del 19 maggio 2024:

via Belvedere dall’intersezione con via Degli Alpini all’intersezione con via Del Torchio, via dei Tulipani, via Del Rio dall’intersezione con via Dei Tulipani all’intersezione con via Belvedere, Via Del Torchio, Piazzale Martiri delle Foibe, via delle Noveglie, via Della Selva dall’intersezione con via Delle Noveglie al civico nr.24.

Infine, dalle ore 08.30 alle ore 10.30 del 19 maggio 2024 in via Monterosa, via S.Maria e Corso Europa.

