MOBILITÀ

Giro d’Italia la quinta tappa a Lucca mercoledì 8 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 14.00 fino ad avvenuto passaggio. Verso le ore 17:15 i ciclisti del Giro d’Italia a Lucca arrivano dalla via di Camaiore a Torre. Proseguono attraversando le frazioni di Cappella e Monte San Quirico fino al ponte sul Serchio. Da qui Borgo Giannotti, via Augusto Passaglia, viale Matteo Civitali, viale Pompeo Batoni. Piazza Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete, viale Lazzaro Papi, piazzale Luigi Boccherini e arrivo in viale Giosuè Carducci, davanti a Campo Balilla.

Strade chiuse Giro d’Italia Lucca 8 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Lucca mercoledì 8 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Divieti e strade chiuse sul tragitto

Sull’area del tragitto fino a piazzale Boccherini il divieto di sosta con rimozione sarà esteso dalle ore 8.30 di mercoledì 8 maggio 2024. Fino al completo passaggio della competizione. La chiusura totale al traffico è prevista dalle ore 14.00 fino ad avvenuto passaggio.

Divieti nelle aree di servizio per il passaggio del Giro d’Italia

In piazza del Collegio e piazza Santa Maria (centro storico), viale Luporini (da piazzale Boccherini a piazzale Italia esclusi posti riservati alla Misericordia), via Nieri, via Giuseppe Giusti, piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa, via Nazario Sauro, via per corte Pulia, via Fabio Filzi divieto di sosta con rimozione dalle ore 20.00 di martedì 7 maggio fino alle ore 21.00 di mercoledì 8 maggio.

Divieti nelle aree di arrivo Giro d’Italia 8 maggio 2024

L’area di arrivo è costituita da viale Carducci compreso il parcheggio omonimo, viale Cavour, piazzale Ricasoli, viale Regina Margherita, piazza Umberto I, viale della Repubblica, Porta San Pietro. In questa zona il divieto di sosta con rimozione partirà dalle ore 20.00 di martedì 7 maggio e terminerà alle ore 23.59 di mercoledì 8 maggio. Il divieto di transito sarà invece attivo dalle ore 5.00 fino alle ore 23.59 di mercoledì 8 maggio.

Lucca porte della città e accesso residenti

Per il passaggio del Giro d’Italia a Lucca Porta San Pietro resterà chiusa al transito veicolare dalle ore 5.00 alle 23.59 di mercoledì 8 maggio. Dalle ore 14:00 alla fine della gara le uniche porte per accedere sono Porta San Iacopo e Porta Elisa con la possibilità di utilizzare questi accessi anche per chi ha percorsi vincolati di ingresso alla ZTL.

Divieti nelle aree limitrofe all’area di arrivo del Giro d’Italia

Durante la giornata dell’8 maggio, per il Giro d’Italia a Lucca, fra le ore 5.00 e le ore 21.00, resterà aperta al traffico la solo corsia ovest del cavalcavia di viale Europa, sarà quindi consentito il transito del traffico da Sant’Anna, piazzale Italia, via Nieri, viale Europa solo in direzione sud.

Per fare il tragitto contrario sarà necessario utilizzare la variante di San Donato e il cavalcavia di viale Città Gemelle. Il traffico pesante proveniente da sud e diretto in Valle di Serchio sarà deviato sul casello autostradale di Capannori.

In viale Giusti e nelle sue traverse il divieto di transito durerà dalle ore 5.00 alle ore 21.00 di mercoledì 8 maggio per il Giro d’Italia a Lucca, con le seguenti eccezioni: in viale Giusti (fra via dei Macelli e via Mazzini), via Nazario Sauro e via per corte Pulia sarà consentita l’entrata e uscita da aree private e dal parcheggio della Stazione fino alle ore 11.00 di mercoledì 8 maggio.

In viale Giusti (tratto fra via dei Macelli e via Filzi) e in via Filzi sarà sempre consentito l’ingresso agli autorizzati per raggiungere le aree private.

Taxi a Lucca 8 maggio 2024

La “soppressione temporanea degli stalli taxi” durante il Giro d’Italia a Lucca in piazzale Ricasoli, su lato ovest della piazza. La “soppressione temporanea della corsia riservata ai taxi” in piazza S.Maria; l’istituzione temporanea “di n. 3 stalli taxi” in Via L. Nottolini, nei pressi del sottopasso ferroviario; l’istituzione temporanea “di n. 3 stalli taxi” in piazza Varanini; il giorno 08 Maggio 2024 dalle ore 05,00 alle ore 24,00. 16. l’istituzione dell’ “obbligo di direzione a dritto” in piazzale Risorgimento, lato est della piazza, per chi proviene da porta S. Pietro con direzione del senso di marcia Nord – Sud;

Le linee bus Lucca deviazioni e sospensioni 8 maggio 2024

Modifica percorsi dei mezzi di trasporto pubblico locale e la deviazione/sospensione delle linee del trasporto pubblico locale interessate al Giro d’Italia a Lucca

Autolinee Toscane informa che mercoledì 8 maggio 2024, in occasione della 5^ tappa del “Giro d’Italia 2024”, che parte da Genova e arriva a Lucca, sarà istituito a Lucca fin dal mattino il divieto di transito del V.le Carducci dall’intersezione con il V.le Cavour/V.le Repubblica e Piazzale Boccherini, una parte della rotatoria tra il Viale Europa e Viale Carducci e la corsia lato Nord di viale Nieri, e ulteriori restrizioni tra le 14:00 e le 18:00 su tutta la circonvallazione Nord-Ovest-Sud (compreso P.le Verdi) rendendo necessarie modifiche al servizio TPL da inizio turno fino alle ore 14:30 e dalle ore 18:00 a fine turno, e soppressioni tra le 13:00 e le 18:00 a seconda delle destinazioni e delle provenienze.

Autolinee Toscane ha attivato una pagina sul proprio sito web dove sono indicate tutte le modifiche al servizio dei mezzi e dei bus.

Parcheggi gratuiti Giro d’Italia

Consentire agli abbonamenti Metro del “parcheggio in struttura Stazione” e del “parcheggio Carducci” la SOSTA GRATUITA, per il Giro d’Italia a Lucca, in tutti i parcheggi Metro a pagamento, escluso i parcheggi in struttura, posti all’esterno del Centro storico, con obbligo di esposizione dell’abbonamento/permesso in maniera ben visibile sul veicolo;

Per il Giro d’Italia a Lucca consentire ai titolari di : – abbonamenti Metro per lavoratori autonomi/dipendenti o studenti nei parcheggi piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa e viale Giusti; – abbonamenti Metro per pendolari titolari di abbonamento FFSS o bus nei parcheggi piazza Curtatone, via Mazzini, via Montegrappa e viale Giusti; – permesso di sosta residente cat. A12-Zona Stazione, San Marco, S.Anna, (Viale Luporini – Via G. Pascoli), San Concordio (Via Nottolini) – la SOSTA GRATUITA, in tutti i parcheggi Metro a pagamento, escluso i parcheggi in struttura, posti all’esterno del Centro storico, con obbligo di esposizione dell’abbonamento/permesso in maniera ben visibile sul veicolo;