MOBILITÀ

Giro d’Italia la sesta tappa a Rapolano Terme giovedì 9 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 6 fino ad avvenuto passaggio alle ore 22.

A Rapolano Terme è arrivato il giorno dell’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2024, in programma giovedì 9 maggio. Previste variazioni per viabilità, sosta, servizi e trasporto pubblico.

Nella stessa giornata, inoltre, saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado di Rapolano Terme e Serre di Rapolano e non verrà effettuato il mercato settimanale a Rapolano Terme.

Strade chiuse Giro d’Italia Rapolano Terme giovedì 9 maggio 2024

Per vivere la Giornata Rosa è stato predisposto un servizio navetta gratuito e attivo dalle ore 6 alle 16 e dalle ore 17.30 alle 19, che collegherà la località Bivio Sentino con via Provinciale Nord, di fronte al Bar Torricelli, e via P. Togliatti (Strada della Riccia).

Giro d’Italia Rapolano Terme: divieti di sosta e viabilità

Dalle ore 18 di mercoledì 8 maggio alle ore 22 di giovedì 9 maggio sarà in vigore il divieto di sosta in tutti i parcheggi nelle seguenti aree: via Togliatti e Piazzale Mori, parcheggio delle scuole, parcheggio del Teatro, Piazza della Repubblica, parcheggio Porta Nuova, parcheggio via Venezia, parcheggio presso l’entrata dello Stadio, Piazza Di Vittorio e su tutti i luoghi dove sarà presente specifica segnaletica.

Dalle ore 6 alle 22 di giovedì 9 maggio, inoltre, è previsto il divieto di transito in via Provinciale Nord e via Provinciale Sud che saranno chiuse a tutti gli autoveicoli dall’incrocio di Via Vittorio Veneto (presso il Ristorante Torricelli) al bivio per Asciano.

Nelle ore che precedono il passaggio dei ciclisti, indicativamente dalle ore 14 alle 18, saranno chiuse completamente al transito anche tutte le altre vie comunali interessate dal percorso: Stazione Serre, via della Stazione, Salita dei Poveri, via Serraia, Strada Provinciale 64, Strada Pereto, S. Martino, Fonsarri, zona Tribbi, Strada Terme San Giovanni. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Polizia Municipale ai numeri 0577-723202 oppure 348-0179690.

Raccolta dei rifiuti per il multimateriale

Il servizio, previsto nella giornata del giovedì sia a Rapolano Terme che a Serre di Rapolano, giovedì 9 maggio sarà effettuato dalle ore 6 alle 8. I sacchi, pertanto, potranno essere depositati fuori dalle abitazioni a partire dalla sera precedente ed entro le ore 6.

Servizio di trasporto pubblico per il Giro d’Italia Rapolano Terme: tutte le variazioni

Tutte le corse provenienti da Siena e dirette a Sinalunga, Arezzo e Chianciano, una volta raggiunto il Bivio Sentino effettueranno una deviazione in Strada della Riccia – Via Togliatti (fermata esistente) – Via Battagli inversione – Strada della Riccia – Bivio Sentino per poi riprendere il regolare percorso.

Tutte le corse dirette a Siena, raggiunto il Bivio Sentino effettueranno una deviazione in Strada della Riccia – Via Togliatti (fermata esistente) – Via Battagli inversione – Strada della Riccia – Bivio Sentino per poi riprendere il regolare percorso.

Le corse della linea 107 delle ore 5.20, 11.10 e 12.05 provenienti da Sinalunga in transito dalla Sp26, una volta raggiunta la località San Sebastiano percorreranno regolarmente Strada Riccia senza effettuare ingresso e regresso in Via Togliatti.

Le corse con transito previsto da Rapolano transiteranno dalla Superstrada Siena-Bettolle.

Dalle ore 14 fino alle ore 18 circa non sarà possibile raggiungere Serre di Rapolano per consentire il passaggio della Carovana e del Giro d’Italia

Le linee 107 e 139 non raggiungeranno la località di Armaiolo (dove il piazzale sarà adibito a parcheggio a servizio dell’organizzazione)

Per i cittadini della zona “Piani”, sarà possibile raggiungere la fermata del pullman al Bivio Sentino con le navette che partiranno di fronte al Bar Torricelli.