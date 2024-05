MOBILITÀ

Giro d’Italia la quattordicesima tappa a Castiglione delle Stiviere-Desenzano sabato 18 maggio 2024. La chiusura totale delle strade al traffico è prevista dalle ore 07.00 fino alle ore 18.00 del 18 maggio 2024.

I ciclisti del Giro d’Italia partiranno alle 13.30 da Castiglione delle Stiviere e termineranno la tappa a Desenzano del Garda.

L’arrivo del Giro d’Italia a Desenzano del Garda è previsto in Viale Anelli – Lungolago C. Battisti sabato 18 maggio 2024.

Strade chiuse Giro d’Italia Castiglione -Desenzano 18 maggio 2024

Per il Giro d’Italia a Desenzano sabato 18 maggio 2024 strade chiuse alla viabilità. Sono perciò chiuse al traffico le seguenti strade:

Via dei Colli Storici – Via Unità d’Italia – Rotatoria Via unità d’Italia/Via dei Colli Storici – Rotatoria via dei Colli Storici/Viale Agello – Viale Agello – Rotatoria Viale Agello/Viale Motta – Via del Molin – Via Anelli – Lungolago C. Battisti sino all’intersezione con Viale Grams.

Divieti e strade chiuse sul tragitto del Giro d’Italia a Desenzano sul Garda

Il 18 maggio 2024, dalle ore 07:00 e comunque fino a cessate esigenze chiuse le seguenti strade e autostrade:

La tangenziale direzione Lonato/Brescia sarà aperta al traffico, così come sarà aperta in direzione Peschiera del Garda. L’unica uscita chiusa sarà quella di San Martino della Battaglia a causa dell’attraversamento del Giro d’Italia lungo Via dei Colli Storici. Per quanto riguarda l’autostrada, il casello di Sirmione sarà chiuso sia in entrata che in uscita, mentre il casello di Desenzano del Garda sarà aperto sia in entrata che in uscita.

Strade chiuse Giro d’Italia a Castiglione delle Stiviere

Il 18 maggio 2024, dalle dalle ore 15:00 del 17 maggio e fino alle ore 18:00 del 18 maggio saranno chiuse al traffico le seguenti strad : via Perati, via Marta Tana, viale Maifreni, via Zanardelli, piazza San Luigi e via Ordanino. Serrata, invece, dalle 8 alle 18 del 18 maggio per piazzale Tozza, via Lonato (dalla rotonda a via IV Novembre), via IV Novembre, via Caraffe, viale Boschetti (dall’intersezione con via Martini sino a quella con via Perati), piazza San Luigi, via Battisti, via Sinigaglia, via Garibaldi, via Teatro, via Racchetta, via Gonzaga, via Napoleone III, via Astore (dall’intersezione con la rotonda sino all’intersezione con via Fichetto), via Fichetto (dall’intersezione con via Astore a quella con via Bertasetti), via Bertasetti, via Barche di Solferino (dall’intersezione con via Bertasetti sino al confine con Solferino), via Pretorio, piazza Dallò, via Marconi e via Chiassi.

Resteranno interdette anche le seguenti strade con confluenza sul percorso: via Lonato (dall’intersezione con via cicalaio verso il centro abitato), via Botteghino (dall’intersezione con la rotonda sino a via l. da vinci), via don Mazzolari, via San Pietro, viale Boschetti, via Campasso (dall’intersezione con via IV Novembre a via don Ruggeri), via Ascoli, via Moscati, via Palazzina (in direzione via moscati), via Porta Lago, via del Benaco, via Sinigaglia, via Desenzani, via Valle Scura (dall’intersezione con via Ospedale Valle Oscura a via Fichetto).

Divieti di sosta dal 18 maggio 2024 sul tragitto del Giro d’Italia a Castiglione-Desenzano

Nelle vie interessate dal percorso del Giro d’Italia a Castiglione delle Stiviere-Desenzano sarà vietato il transito di ogni veicolo (comprese biciclette e monopattini) dalle ore 7:00 alle ore 18:00 di sabato 18 maggio 2024. Il divieto si applica anche ai residenti nelle strade indicate. Non sarà consentita l’entrata e l’uscita dai passi carrai.

Divieto di sosta sabato 18 maggio 2024 Giro d’Italia a Castiglione delle Stiviere

A Castiglione delle Stiviere i veicoli d’intralcio al giro d’Italia verranno rimossi ai bivi, agli incroci, alle intersezioni stradali ed alle rotatorie dove ci saranno transenne e non sarà possibile transitare per le vie interessate. Disposta la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, dalle 14 del 17 maggio e per la giornata del 18 e, nello stesso giorno, non si svolgerà il mercato settimanale del sabato.

A Desenzano Durante la giornata del 18 maggio alcune vie saranno chiuse al transito e sarà vietata la sosta e la fermata lungo tutto il percorso della tappa del Giro d’Italia. Saranno presenti apposite segnalazioni stradali che indicheranno i divieti e le alternative possibili per gli automobilisti. Sospese le scuole e tutte le attività didattiche

Le linee bus Desenzano deviazioni e sospensioni sabato 18 maggio 2024

A Desenzano il servizio bus navetta gratuito è previsto mediante n. 2 bus che per tutta la giornata del 18 maggio 2024 effettueranno il servizio in modo continuativo dalle ore 6.00 alle ore 21.00. Il bus partirà dal parcheggio in “Località Perla”, percorrerà Viale Marconi sino alla rotatoria Viale Cavour – Via Sant’Angela Merici ove verrà istituita per la sola giornata del 18 maggio, la fermata provvisoria.

Mezzi pubblici e bus sabato 18 maggio 2024 Giro d’Italia a Castiglione-Desenzano

Durante la giornata del 18 maggio, il servizio di trasporto urbano ed i mezzi pubblici saranno attivi solo con la linea 3 (rossa). Il percorso prevede la partenza dalla stazione ferroviaria e il ritorno alla stessa. Saranno effettuate le seguenti fermate lungo il percorso: via Masaccio (fermata lato nord fronte stazione), Piazza Einaudi, via Cavour, via Marconi, Viale Andreis, via Montecroce, Poliambulatori dell’Ospedale, via Mezzocolle, via Vicina, via Grezze, via delle Mimose, via degli Oleandri, via Grezze, via El Alamein, via Monte Suello, via Caduti dei Lager, e altre. Si raccomanda di consultare gli orari e i percorsi specifici della linea 3 per essere informati sulle eventuali variazioni.

Alla Spiaggia d’Oro di Desenzano del Garda è previsto l’Open Village – Giroland, un villaggio dedicato ad adulti e bambini dove immergersi e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa, saranno presenti sponsor, un maxi schermo e animazione con la musica di RTL 102.5.