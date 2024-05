LOGISTICA

Grazie alla collaborazione tra Logtainer e Mercitalia Rail parte un nuovo treno intermodale per collegare gli Interporti di Livorno e Padova: un’alternativa sostenibile al trasporto su gomma che toglierà dalle strade 100 camion a settimana e ridurrà le emissioni del 77%.

Ecco i dettagli sul nuovo servizio e sui vantaggi del trasporto intermodale.

Un nuovo treno intermodale collegherà l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci di Livorno – Guasticce e l’Interporto di Padova. Il servizio partirà l’8 maggio con il brand commerciale Logtainer.

Il trasporto intermodale riduce le emissioni di CO2 e l’inquinamento atmosferico; combina i punti di forza di diverse modalità di trasporto, ottimizzando i tempi e i costi di consegna e toglie veicoli dalle strade, migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza.

Trans Italia punta sui treni intermodali

Per la trazione delle due circolazioni settimanali, Logtainer, operatore logistico controllato da GIP 2.0 e IL

lnvestimenti, si è affidata a Mercitalia Rail, impresa del polo Mercitalia Logistics.

Le due realtà hanno allacciato una partnership pluriennale, consolidata dalla recente firma del Memorandum Of Understanding per lo sviluppo di nuovi servizi intermodali.



Il nuovo traffico prende il via per rispondere alle esigenze di mobilità di Trans Italia – azienda internazionale,

con un network di 30 business unit in Italia, Europa e Nord Africa.

L’operatore del trasporto intermodale/multimodale, con una flotta di oltre 2.500 veicoli – ha ribadito il suo impegno alla progressiva conversione del trasporto road – di primo ed ultimo miglio – attraverso l’utilizzo del trasporto rail, per minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Con il servizio su treno -77% di emissioni

“Muovere merci su rotaia permette di offrire ai nostri clienti un servizio affidabile, ambientalmente virtuoso

e sostenibile rispetto alla modalità su gomma, con riduzione della congestione della rete stradale, risparmio

di risorse energetiche e soprattutto minor impatto ambientale in termini di inquinamento atmosferico”, dichiara Logtainer.

La doppia circolazione settimanale consentirà di eliminare dalla strada l’equivalente di 100 camion alla

settimana, in una tratta altamente congestionata.

Il risparmio di emissioni nella prospettiva WTW (Wellto-Wheel), riferita all’intero ciclo di vita del carburante, con l’utilizzo del treno come alternativa al trasporto tutto strada, è pari al 77%.