AUTOBUS

Trasporto pubblico in autobus con una flotta di mezzi pubblici sempre più sicura e moderna

Nuovi autobus ibridi per il trasporto pubblico di Ferrovie del Sud Est (FSE) e Regione Puglia. Una flotta di mezzi pubblici sempre più sicura e moderna.

Questa mattina presso la sede di via Gentile della Regione Puglia a Bari l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, il capo Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonacci, l’assessore a Mobilità sostenibile e Accessibilità del Comune di Bari, Nicola Mele, e l’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti, hanno presentato i primi 7 autobus extraurbani lunghi ibridi di Ferrovie del Sud Est (FSE).

I nuovi autobus ibridi sono finanziati con le risorse del Programma di Investimento della Regione Puglia. Risorse utili per il rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di trasporto pubblico locale.

Precisamente questi 7 autobus ibridi rientrano nel Programma di Investimento regionale, anche per il trasporto pubblico, relativo al primo quadriennio 2018/2021. Programma approvato con DGR n. 2035/2021, acquistati con un contributo ministeriale di € 1.338.750,00 (pari all’85% del costo della fornitura) e un cofinanziamento da parte di FSE pari a € 236.250,00.

Ulteriori 6 autobus verranno acquistati dall’azienda. Con un proprio finanziamento di € 202.500,00 e un contributo ministeriale di € 1.147.500,00 a valere sulle risorse del Programma di Investimento regionale relativo al triennio 2022/2024, approvato con DGR n. 1029/2022.

Inoltre, entro l’autunno la flotta per il trasporto pubblico di Ferrovie del Sud Est (FSE) sarà ulteriormente ammodernata. Potrà contare su complessivi 45 autobus ibridi.

Nuovi autobus ibridi

“Questi autobus ibridi rappresentano il nostro impegno concreto al rinnovo dei mezzi per il trasporto pubblico locale – ha detto il presidente Michele Emiliano -. I pendolari e tutti i viaggiatori troveranno autobus ibridi sempre più confortevoli, accessibili e sicuri ma soprattutto a basso impatto ambientale, per dare una spinta sempre maggiore alla decarbonizzazione della nostra regione.”

“Mettiamo su strada autobus ibridi nuovi, sicuri e sostenibili, perché dotati di un sistema ibrido che permette di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni di CO2, ma soprattutto togliamo dalla strada autobus obsoleti, poco sicuri e inquinanti, poiché l’azienda dovrà procedere alla dismissione di un numero di autobus pari a quelli acquistati – ha detto l’assessore Ciliento -. Con il Programma di Investimento regionale per il rinnovo del parco autobus extraurbano possiamo contare su complessivi € 15.617.341,37 suddivisi per varie annualità fino al 2033, ma abbiamo altre importanti fonti di finanziamento che ci permetteranno di concludere presto un totale rinnovo delle flotte autobus utilizzate nei servizi di TPL.”

I nuovi bus ibridi di Ferrovie del Sud Est (FSE) offrono complessivamente 80 posti. Sono accessibili ai passeggeri con mobilità ridotta e sono dotati delle più moderne e avanzate tecnologie per viaggiare in sicurezza. Troviamo impianto di climatizzazione e un sistema di telecamere. Questo consente al conducente una visibilità a 360° per percepire passanti, veicoli o ostacoli.

