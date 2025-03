AUTOBUS

FlixBus, il servizio su gomma del gruppo Flix, ha celebrato la seconda edizione del FlixStars Day, un evento istituito nel 2024 per riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale dei conducenti nel loro servizio di trasporto extraurbano.

Durante la cerimonia, tenutasi a Milano lo scorso 25 marzo, sono stati premiati sette autisti Flixbus in diverse categorie, evidenziando le loro qualità umane e professionali.

L’evento, che ha visto anche la partecipazione di figure chiave di FlixBus Italia, ha posto l’accento sulla centralità dell’autista per la crescita dell’operatore travel tech e, in generale, per lo sviluppo della mobilità sostenibile, sia a livello ambientale che sociale, in Italia.

L’iniziativa ha celebrato la rilevanza della professione del conducente a tutto tondo, dalle capacità al volante a bordo degli iconici pullman verdi alle capacità di ascolto ed empatia; indispensabili per gli operatori del trasporto pubblico a lunga percorrenza.

Storia e obiettivi di Flixstars Day

La cerimonia di premiazione, giunta alla sua seconda edizione nel 2025, è stata ideata nel 2024 per raccontare il mondo del trasporto a lunga percorrenza dalla prospettiva degli autisti di FlixBus, riconoscendo la rilevanza del loro ruolo nel servizio che FlixBus offre in Italia da dieci anni.

L’obiettivo principale è portare alla luce le storie e il vissuto personale dei conducenti Flixbus, valorizzando l’attrattività di una categoria in continua evoluzione e che al giorno d’oggi è proprio penalizzata dalla carenza di conducenti, anche in relazione agli investimenti in formazione come la FlixAcademy.

In questo contesto, l’autista del trasporto extraurbano non è più visto come un semplice guidatore, ma come il vero volto umano di un servizio in cui la sensibilità umana si aggiunge all’abilità tecnica, qualità la cui compresenza è essenziale per garantire un’esperienza sicura e confortevole a passeggeri e viaggiatori.

Un’occasione di confronto con gli autisti

FlixStars Day rappresenta, inoltre, anche un’occasione di confronto con gli autisti, i veri protagonisti del servizio, consentendo a FlixBus di restare aggiornata sulle loro esigenze e su quelle dei passeggeri.

Il viaggio extraurbano come esperienza

“Dieci anni fa abbiamo lanciato FlixBus in Italia per permettere a chiunque di viaggiare. E per noi, “viaggio” significa non solo uno spostamento da un luogo all’altro, ma un’esperienza che può cambiare e arricchire chi lo fa, grazie al contatto con persone nuove. – ha evidenziato ha evidenziato Cesare Neglia, Managing Director di FlixBus Italia – L’autista è parte integrante di questo itinerario, una figura che può valorizzare come nessun altro l’intera esperienza.”

Sette premi per sette conducenti FlixBus

Quest’anno sono stati consegnati 7 premi, relativi alle seguenti categorie:

The Super Kiddo , per l’autista più giovane;

, per l’autista più giovane; The Hitmaker , per l’autista che ha creato una canzone sul servizio FlixBus;

, per l’autista che ha creato una canzone sul servizio FlixBus; The Lifesaver , per un’autista che si è distinta per un gesto di grande umanità;

, per un’autista che si è distinta per un gesto di grande umanità; The Graduate , per il primo diplomato della Drivers’ Academy organizzata in collaborazione con FlixBus;

, per il primo diplomato della Drivers’ Academy organizzata in collaborazione con FlixBus; The Salesmaster , per chi ha venduto più biglietti a bordo;

, per chi ha venduto più biglietti a bordo; The Greenchampion , per chi ha guidato il maggior numero di autobus con tecnologie a impatto ridotto;

, per chi ha guidato il maggior numero di autobus con tecnologie a impatto ridotto; The Pioneer, per chi, dieci anni fa, ha operato la prima linea italiana.

