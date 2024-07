TRENO

Firenze, caos in stazione: una persona sui binari causa ritardi fino a due ore e treni bloccati, sia AV che regionali.

Caos alla stazione di Firenze: treni bloccati e in ritardo, la causa

Nel corso della mattinata, si sono creati forti disagi nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, sia tra i treni regionali che tra gli Alta Velocità, con la circolazione che è stata anche momentaneamente sospesa. La colpa, però, non è riconducibile né a Trenitalia, né ad altri organi delle Ferrovie dello Stato, dal momento che non c’è stato nessun guasto né problematiche tecniche.

La circolazione, infatti, è rallentata a causa di un intervento delle forze dell’ordine, reso necessario dalla presenza di persone non autorizzate sui binari nei pressi della stazione.

Una persona sui binari

La Polizia Ferroviaria ha poi spiegato che l’origine del problema è un uomo che stava passeggiando appunto sui binari proprio nelle immediate vicinanze della stazione. Attualmente non si conoscono altri dettagli rispetto all’identità di questa persona: la Polfer sta cercando di rintracciarlo e lui rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. I ritardi, infatti, hanno toccato quota 120 minuti, con la circolazione che è ripresa solo gradualmente nel pomeriggio, aggravata dai ritardi che si sono per forza di cose accumulati. La prassi, infatti, è di bloccare il traffico ferroviario per ovvie ragioni di sicurezza quando delle persone non autorizzate si trovano lungo i binari, e di farlo riprendere solo quando c’è la certezza che la problematica non sia più presente.

Tanti turisti in attesa

Come è lecito aspettarsi, in questo periodo estivo la stazione di Firenze è decisamente frequentata dai turisti, accorsi in massa anche quest’anno per visitare il capoluogo toscano. Questa situazione, quindi, ha causato disagi anche in questo senso: nella stazione infatti si è presto creata una situazione di sovraffollamento, peggiorata anche dai numerosi bagagli e valigie al seguito. Le file in biglietteria sono presto diventate lunghissime, con tanti passeggeri e pendolari preoccupati per le loro coincidenze a rischio.

La situazione si è poi calmata nel corso della giornata, solo diverse ore dopo.

