TRENO

Notizie importanti per pendolari e turisti del nord Italia che utilizzano il treno Arona-Domodossola. A partire dal 9 giugno prossimo, infatti, avranno inizio i lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria.

A farne le spese, il transito dei treni, viaggiatori e merci, nella tratta tra Arona e Verbania, che verrà interrotto indicativamente fino all’8 settembre 2024.

Tali lavori sono necessari per l’adeguamento della Sagoma (profilo Trasporto Combinato) alla P/C 80 (a due cifre) o P/410 (a 3 cifre).

Autobus sostitutivi per il treno Arona-Domodossola

La notizia ha generato malcontento e preoccupazione, sia per i pendolari che per gli operatori del settore del turismo. Tuttavia, i lavori di questo tipo sono coerenti con altre operazioni intraprese in diverse zone dell’Italia dalle Ferrovie dello Stato, che, con l’aiuto dei fondi del PNRR, sta pianificando le migliorie necessarie a un’infrastruttura che necessita di mantenersi ed evolversi.

Per sostituire i treni del trasporto passeggeri, sono stati previsti servizi di autobus sostitutivi che verranno comunicati dalle Imprese Ferroviarie nei loro canali d’informazione.

Tratte alternative per i treni merci

I treni merci saranno instradati per altre tratte, quali la Novara – Borgomanero – Domodossola e la Luino – Gallarate – Milano.

Attualmente il traffico merci passante sulla tratta è limitato alla sagoma P/C50, quindi i container fino a 3,80 metri di altezza allo spigolo. A lavori completati, invece, potranno transitare i carri con i container fino a 4,10 metri di altezza allo spigolo.

Il traffico dei treni merci verso Domodossola e Luino, ripartito tra le 5 linee afferenti Milano – Gallarate – Luino via Ternate o via Sesto Calende (tutte già a P/C80), Milano – Domodossola (appunto a P/C 50 nella tratta da Sesto Calende a Premosello) e Novara – Domodossola (via Borgomanero a P/C80 e via Oleggio ricadente nella parte a P/C50 di Arona) vede transitare circa un quarto di tutto il traffico diretto o proveniente dall’estero e dovranno essere riprogrammati per i 90 giorni di durata dei lavori e che sono in parte anche propedeutici all’installazione del sistema ERTMS con lo scopo di aumentare capacità e regolarità dei convogli.