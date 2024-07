TRENO

Logtainer ha ottenuto lo scorso 26 giugno il riconoscimento “Premium Partner Award 2024″, all’interno di un evento organizzato a Milano dal Polo Logistica del gruppo FS, Ferrovie dello Stato Italiane.

L’evento denominato “Go the distance together” ha avuto l’intento di premiare i principali partner commerciali delle aziende che compongono il polo logistica stesso.

Il gruppo Logtainer opera dal 1997 nella logistica ed è l’operatore privato a movimentare più treni per il trasporto dei container in tutta la rete ferroviaria italiana, con ben 108 treni a settimana che si muovono tra i porti di Genova e La Spezia.

Logtainer e Mercitalia Logistics

Il premio è dovuto principalmente alla lunga collaborazione che da tempo Logtainer porta avanti con Mercitalia Logistics. Già lo scorso 9 aprile Mercitalia e Logtainer avevano annunciato una nuova sinergia dedicata all’intermodalità tra gomma, mare e binari e alla creazione di nuovi interporti su base nazionale e internazionale e propedeutica alla decarbonizzazione dell’Unione Europea.

Leggi anche: Sciopero treni 6 e 7 luglio 2024: ritardi, cancellazioni e treni garantiti

Una nuova impresa ferroviaria

L’esperienza di Logtainer sulle rotaie è in ogni caso destinata a crescere: nel dicembre 2023, infatti, Luigi Negri (Presidente di Finsea e azionista di Logtainer) ha annunciato che l’azienda avrebbe presto preso la strada per diventare una nuova impresa ferroviaria per il trasporto di container. La differenza rispetto a quanto fatto finora, stando alle parole di Negri, sarà l’acquisto di locomotive da parte di Logtainer, in modo da poter dunque contare su mezzi propri per il trasporto su rotaia.

Il riconoscimento in questione è stato ritirato personalmente dall’Amministratore Delegato della Logtainer, Guido Nicolini. Alla premiazione erano presenti anche gli Amministratori Delegati di Mercitalia Logistics, Sabrina de Filippis, e di Mercitalia Rail, Silvio Damagini.