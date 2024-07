SCIOPERI

Sciopero treni, dal 6 al 7 luglio, di 24 ore. Possibili disagi in tutti i servizi a causa dello sciopero generale indetto da sabato 6 a domenica 7 luglio 2024. Tutti i treni Trenitalia e Trenord sono rischio cancellazione, da sabato 6 a domenica 7 luglio 2024.

Per chi si sposta in treno, da sabato 6 a domenica 7 luglio 2024, giorni dello sciopero treni, sarà una giornata sicuramente difficile, con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i treni non garantiti.

Lo sciopero treni inizia alle ore 21:00 di sabato 6 luglio 2024 e termina alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024.

Disagi nel fine settimana per tutti i viaggiatori che hanno necessità di muoversi nelle giornate di sciopero. Il nuovo sciopero generale, dal 6 al 7 luglio 2024, di 24 ore, mette a rischio i treni ad alta velocità, interregionali e regionali. Infatti, da sabato 6 a domenica 7 luglio 2024, possibili ritardi e cancellazioni ai treni regionali, interregionali e nazionali di Trenitalia, Trenord.

Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, le fasce orarie di garanzia dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, nelle quali alcuni treni devono essere garantiti.

Elenco dei treni garantiti durante lo sciopero del 6 e 7 luglio 2024

Trenitalia treni garantiti in caso di sciopero

Trenitalia ha confermato l’adesione allo sciopero treni del 6 e 7 luglio 2024 e ha pubblicato sul suo sito un elenco di treni garantiti in caso di sciopero.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Trenord treni garantiti

Trenord ha comunicato che la lista dei treni garantiti non è disponibile. Le fasce di garanzia non saranno attive, poichè lo sciopero tren è in una giornata festiva.

Dalle ore 21:00 di sabato 6 luglio alle ore 21:00 di domenica 7 luglio 2024, le sigle sindacali CUB TRASPORTI, SGB e USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero dei treni, in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio Trenord.

Le fasce di garanzia Trenord per lo sciopero treni del 6 e 7 luglio 2024, non saranno attive, poichè lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni Trenord del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni Trenord, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.