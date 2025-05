SCIOPERI

News sciopero. Un nuovo sciopero treni Trenord è indetto il 6 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sono previsti treni cancellati e in ritardo.

Potenziali disagi per i pendolari in tutta la Lombardia, a causa dello sciopero treni Trenord, in particolare nell’area metropolitana di Milano.

Lo sciopero sciopero treni Trenord è proclamato dai sindacati ORSA, CGIL, CILS, UILTRASPORTI, UGL e FAST e inizi alle ore 9:00 di martedì 6 maggio e termina alle ore 17:00.

Orari dello sciopero treni Trenord e treni garantiti

Lo sciopero treni Trenord il 6 maggio 2025 interessa principalmente i treni regionali e suburbani, compresi i treni per l’aeroporto, con esclusione dei treni a lunga percorrenza.

Dalle ore 9:00 di martedì 6 maggio alle ore 17:00 i treni potrebbero subire cancellazioni, ritardi o modifiche agli orari di circolazione.

Trenord ha previsto fasce orarie con treni garantiti per fornire i servizi minimi indispensabili.

Le fasce di garanzia, in cui i treni garantiti circoleranno regolarmente, sono al mattino dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e la sera dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Al di fuori di questi orari, il servizio dei treni potrebbe essere interrotto o fortemente limitato.

Treni interessati dallo sciopero Trenord maggio 2025

Lo sciopero Trenord coinvolgerà tutte le linee regionali e suburbane della Lombardia, compresi i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa e Linate. In particolare:

I treni regionali e suburbani potrebbero subire cancellazioni o variazioni.

I collegamenti aeroportuali, come il Malpensa Express, potrebbero anch'essi essere soggetti a ritardi o cancellazioni, ad eccezione dei treni garantiti.

I treni a lunga percorrenza, compresi i servizi Alta Velocità come Frecciarossa e Italo, non saranno interessati sciopero e circoleranno regolarmente.

Trenord per i viaggiatori

Si raccomanda a tutti i viaggiatori di controllare in anticipo lo stato dei treni previsti il 6 maggio 2025. Consultare il sito ufficiale di Trenord o l’app mobile, dove saranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale su eventuali modifiche al servizio. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti Trenord per ulteriori informazioni.

In considerazione del possibile sovraffollamento dei treni garantiti durante le fasce di garanzia, si consiglia di pianificare con attenzione i propri spostamenti. Considerare soluzioni di trasporto alternative.

