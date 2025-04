SCIOPERI

Sciopero treni 6 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord.

Il 5 maggio 2025 è previsto uno sciopero treni del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord che potrà causare cancellazioni e variazioni dei treni non garantiti. Lo sciopero treni inizierà alle ore 9:00 e terminerà alle ore 13:00 di martedì 6 maggio 2025.

Vediamo nel dettaglio gli orari treni garantiti Trenitalia, Tper, Trenord e le informazioni essenziali per chi viaggia in queste giornate.

Trenitalia treni garantiti: sciopero maggio 2025

Trenitalia, per i treni garantiti frecciarossa, intercity, regionali, assicura alcuni servizi minimi essenziali durante lo sciopero treni del 6 maggio 2025. Come previsto dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. In particolare:

Treni garantiti a lunga percorrenza Frecciarossa: l’elenco è consultabile sulla tabella ufficiale di Trenitalia.

Treni regionali garantiti: nelle fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali. Gli orari ufficiali dei treni garantiti sono disponibili a questa pagina.

Per i treni in viaggio all’inizio dello stop: quelli già partiti potranno raggiungere la destinazione finale solo se prevista entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare l’app Trenitalia o contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Sciopero Trenord, treni garantiti 6 maggio 2025

Lo sciopero Trenord del 6 maggio 2025 interessa anche il servizio di Regionali, Suburbani e Aeroportuali di Trenord. Le principali disposizioni includono:

Servizio aeroportuale: in caso di cancellazione dei treni Malpensa Express, saranno attivi bus sostitutivi senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (partenza da via Paleocapa 1)

Stabio e Malpensa Aeroporto per la linea S50

L’elenco completo dei treni garantiti Trenord è disponibile a questa pagina.

Come rimanere aggiornati

Per evitare disagi, si consiglia di controllare gli aggiornamenti sulla circolazione ferroviaria tramite:

App Trenitalia e Trenord

Siti ufficiali : www.trenitalia.com, www.trenord.it, www.trenitaliatper.it

: www.trenitalia.com, www.trenord.it, www.trenitaliatper.it Numero verde gratuito : 800 89 20 21

: 800 89 20 21 Monitor e annunci sonori in stazione

Continua a leggere: Sciopero aerei 9 maggio 2025, orari, voli garantiti e diritti dei passeggeri