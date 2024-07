SCIOPERI

Sciopero aerei il 5 luglio 2024 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Venezia. Il 5 luglio 2024, per chi viaggia in aereo, si prospetta una giornata con forte rischio di ritardi e cancellazioni di tutti i voli non garantiti.

Il nuovo sciopero aerei di 4 ore, per venerdì 5 luglio 2024 dalle 13.00 alle 17.00, è stato indetto dalle sigle sindacali: OSR, FLAI TRASPORTI E SERVIZI, OST CUB TRASPORTI, CUB TRASPORTI, OSL, FIT-CISL/UGL-TA/FAST-CONFSAL-AV, FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA, per tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti.

Elenco sciopero aerei il 5 luglio 2024

Aeroporto di Roma Fiumicino sciopero voli aerei venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Aeroporto di Milano Malpensa sciopero voli venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Aeroporto di Milano Linate sciopero voli venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Aeroporto di Bologna sciopero voli venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Aeroporto di Venezia sciopero voli venerdì 5 luglio 2024 dalle ore 13.00 alle ore 17.00

Voli aerei garantiti durante lo sciopero aereo di venerdì 5 luglio 2024

Durante gli scioperi sono previste le fasce orarie di tutela dei voli, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. ENAC non ha ancora comunicato l’elenco dei voli garantiti.

Consigli per i passeggeri per lo sciopero

Nelle fasce orarie indicate potrebbero verificarsi quindi ritardi, annullamenti e cancellazioni dei voli aerei. Si consiglia ai passeggeri con volo aereo il 5 luglio 2024, giorno dello sciopero aerei, di tenere monitorata la situazione del proprio volo nello stato dei voli e di contattare il proprio operatore o l’assistenza in caso di ritardo o cancellazione del volo.

