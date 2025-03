AEREO

Come prenotare i nuovi voli diretti da Roma per l’America

Nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti con American Airlines

American Airlines amplia l’offerta di voli diretti dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) verso sei nuove destinazioni negli Stati Uniti. Con l’arrivo della stagione estiva 2025, i passeggeri potranno approfittare di collegamenti più frequenti e comodi tra Roma e le principali città americane.

Voli diretti da Roma Fiumicino per New York, Chicago, Charlotte, Philadelphia, Dallas e Miami

A partire dal 31 marzo 2025, American Airlines lancia i nuovi voli diretti da Roma Fiumicino verso New York (JFK), Chicago (ORD) e Charlotte (CLT). Questi voli si aggiungono ai collegamenti annuali per Philadelphia (PHL) e ai voli diretti per Dallas – Fort Worth (DFW), già operativi dal 6 marzo 2025. Dal 6 giugno 2025, anche il nuovo volo Roma – Miami (MIA), ampliando ulteriormente l’offerta di voli diretti per gli Stati Uniti.

Come prenotare i voli da Roma Fiumicino per gli Stati Uniti

I biglietti per i voli diretti da Roma a New York, Chicago, Charlotte, Philadelphia, Dallas – Fort Worth e Miami sono già disponibili. È possibile prenotarli attraverso il sito ufficiale di American Airlines o tramite le agenzie di viaggio autorizzate.

Comfort a bordo dei voli American Airlines da Roma per gli Stati Uniti

American Airlines offre il massimo comfort sui suoi voli da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti. A bordo, i passeggeri possono usufruire della Flagship® Business Class, con poltrone completamente reclinabili, della Premium Economy, che offre maggiore spazio e servizi dedicati, e della connessione Wi-Fi ad alta velocità. Inoltre, i voli includono streaming TV in diretta e un’ampia scelta di contenuti multimediali, tra cui film, serie TV e programmi audio.

American Airlines in espansione tra Roma e gli Stati Uniti

L’introduzione del nuovo volo Roma – Miami porta a sei il numero totale di città raggiungibili da Roma Fiumicino, segnando un record assoluto in Italia.

José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di American Airlines, ha sottolineato che Roma è una delle destinazioni più richieste nel network globale della compagnia, mentre Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, ha dichiarato che Fiumicino continua a essere un hub strategico per i voli diretti verso il Nord America.

