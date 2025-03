AEREO

Aeroitalia, dal 30 marzo 2025, aumenta i voli per la Sardegna, incrementando la frequenza dei voli giornalieri per le destinazioni da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Cagliari e Olbia.

L’aumento dei voli è programmato anche in vista dell’estate per rendere facilmente raggiungibile la Sardegna per residenti e turisti.

Voli Roma Cagliari e Milano Cagliari

Sulla rotta Cagliari-Fiumicino, Aeroitalia porterà la frequenza dei voli giornalieri da sette a dieci, con nuove fasce orarie comprese tra le 11:10 e le 18:30 per le partenze da Cagliari e tra le 13:20 e le 18:30 per quelle da Roma.

Questi voli aggiuntivi si affiancano ai voli già garantiti dalla continuità territoriale e al decreto aggiuntivo della Regione Sardegna.

Anche la tratta Cagliari-Milano Linate vedrà un incremento della frequenza dei voli da cinque a sette voli al giorno. A partire dal 30 marzo, saranno introdotti due nuovi voli: alle 16:10 e alle 17:30 da Linate, e alle 13:50 e alle 18:40 da Cagliari.

L’aumento dei voli permetterà una maggiore flessibilità per i passeggeri vogliono raggiungere la Sardegna.

Più voli anche per Olbia

Più voli anche per Olbia, aumentano da quattro a sei voli giornalieri su Milano Linate e da tre a cinque voli su Roma Fiumicino.

Nei mesi di luglio e agosto, la tratta tra Olbia e Linate vedrà un ulteriore potenziamento, con otto voli giornalieri. Questo incremento dei voli punta a soddisfare la domanda crescente per il periodo estivo e garantire un’offerta più ampia di voli.

Aeroitalia sconto voli residenti Sardegna

L’espansione dell’offerta si inserisce nel quadro della continuità territoriale, che assicura ai residenti in Sardegna voli regolari e tariffe scontate verso il resto del Paese.

L’incremento dei voli per l’estate migliora la connettività della Sardegna e a sostenere la crescita del comparto turistico, settore fondamentale per l’economia locale.

Con questo ampliamento della programmazione, Aeroitalia rafforza il proprio ruolo nel settore dei voli nazionali, offrendo maggiori opportunità di viaggio per chi si sposta tra la Sardegna e le principali città italiane.

L’aumento della frequenza dei voli testimonia l’attenzione della compagnia verso le esigenze dei passeggeri e il desiderio di migliorare costantemente il servizio con voli più frequenti e accessibili.

“Aeroitalia sta collaborando attivamente con la Regione Sardegna per migliorare la mobilità dei sardi. Abbiamo deciso, inoltre, di aumentare ulteriormente le frequenze richieste per confermare il nostro impegno con i passeggeri che usufruiscono della continuità territoriale, favorire il turismo e le economie locali – ha dichiarato Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia – Siamo convinti di poter stimolare la domanda per il periodo estivo, anche grazie all’appealing della Sardegna, una delle mete più ambite dai turisti”.

